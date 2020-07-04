Чому Аваков "чорт"?
- 4 липня 2020
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Чому Арсен Аваков не йде у відставку, попри тривалу критику? Хто вигадав йому прізвисько "чорт" і чому воно так укорінилося?
5 років тому, 4 липня 2015 року, в Україні з'явилась патрульна поліція. Та незважаючи на цю реформу, міністр внутрішніх справ регулярно отримує закиди від своїх опонентів.
Як Аваков став "другою людиною в країні" та чому йому не довіряють 77% українців, розбиралася BBC News Україна.
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