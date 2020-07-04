Зеленський розповів, чи тиснув на Смолія і чи буде "гривня по 100"

Копирайт изображения Офіс президента Image caption У суботу президент Зеленський поїхав з візитом до Одеси і прокоментував журналістам заяви пана Смолія

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ані він, ані Офіс президента не чинили тиск на ексголову Нацбанку Якова Смолія.

Яків Смолій, подавши у відставку, пояснив своє рішення "систематичним політичним тиском".

Напередодні Верховна Рада його звільнила за поданням президента.

Зеленський - про політичний тиск

У суботу президент Зеленський поїхав з візитом до Одеси і так прокоментував журналістам заяви пана Смолія.

"Я вам скажу відверто, ви можете його особисто запитати: чи був тиск з Офісу президента? Мені здається, що вже запитували журналісти та отримали відповідь, що ні", - сказав президент.

"У нас з ним (Смолієм. - Ред.) були реально дуже непогані не тільки на професійному, а й на людському рівні, стосунки", - додав Зеленський.

Після того, як пан Смолій заявив про намір піти у відставку, занепокоєння висловили МВФ та посли країн Великої сімки. А курс гривні в обмінниках стрімко впав.

Як Зеленський бачить майбутнє гривні

У відповідь на занепокоєння щодо девальвації гривні, Зеленський заявив: керівники банків, з якими він зустрічався, не бачать жодних ризиків, пов'язаних з відставкою Смолія.

"Всі достатньо спокійно сприймають звільнення голови Нацбанку. Всі не бачать якихось ризиків. Всі багато разів казали, що долар завтра буде 100 гривень. Я думаю, що це якась фантастика", - сказав президент.

Раніше в Офісі президента також заперечили будь-який тиск на НБУ та заявили, що Нацбанк "буде продовжувати свою діяльність на засадах незалежності та професійності".

Виконувати обов'язки голови НБУ до призначення нового керівника буде перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова.

"Політичний тиск"

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Яків Смолій мав очолювати НБУ до 2025 року.

Під час виступу в парламенті пан Смолій ще раз наголосив на політичних мотивах своєї відставки, і сказав, що намагався, наскільки міг, чинити спротив рішенням, які могли б завдати шкоди економіці України, зокрема, згадав і вимоги необґрунтованої емісії грошей.

Однак він не назвав джерело цього тиску.

Серед методів політичного впливу на нього і на НБУ Яків Смолій назвав "тиск через суди, проплачені мітинги, інформаційні атаки".

"Я прийняв важке, але необхідне рішення... Я йду з високо піднятою головою і залишаю НБУ на вашу відповідальність", - заявив він.

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