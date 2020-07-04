Батько купив доньці гру за $6. Через місяць його шокувала сума рахунку

Копирайт изображения Steve Cumming

Батько заплатив 4,99 фунта (близько 6 доларів) за онлайн-гру для 11-річної доньки, а через місяць отримав рахунок на тисячі фунтів.

72-річний Стів Каммінг розповів, що дозволив доньці розплатитися своєю карткою з компанією Roblox. І це був разовий платіж.

А за місяць, він побачив, що з його рахунку зняли тисячі фунтів.

У Roblox кажуть, що повернуть гроші.

Roblox - колективна онлайн-гра, яка налічує близько 100 мільйонів користувачів по всьому світу.

Вона особливо популярно серед дітей. Її можна завантажити безкоштовно, але під час гри учасники можуть витрачати гроші.

Копирайт изображения Roblox Image caption Користувачі Roblox можуть створювати свої ігри та робити закупи

Стів Каммінг пояснив ВВС, що його 11-річна донька не розуміла реальний стан речей, коли грала у Roblox під час карантину.

"Донька сказала, що всі її друзі грають у цю гру. Вона хотіла витратити 4,99 фунта, - розповів він. - 16 квітня вона розплатилася моєю карткою. А після цього я й думати забув про цю гру".

Під час пандемії Стів вирішив зареєструватися в системі інтернет-банку.

"Я не дуже розуміюся на технологіях. Але через коронавірус не міг зайти в банк і не хотів користуватися банкоматами, тому вирішив зареєструватися в онлайн-банку", - сказав він.

Коли він вперше зайшов на свою сторінку, то був шокований. Майже за місяць після першого платежу він втратив 4 642 фунтів (5 800 доларів), а на рахунку була перевитрата коштів.

Тепер без відпустки

"Я був вражений, побачивши сотні і сотні окремих транзакцій. Усі в сумі від 0,99 до 9,99 фунта. Я нічого не міг зрозуміти. Думав, що мене обдурили".

Він зрозумів, що втратив близько 3 500 фунтів, тому зателефонував у свій банк, щоб анулювати карту. Але попри це, з його картки зняли ще близько тисячі фунтів через додаток Google Play, розповідає він.

Копирайт изображения Steve Cumming Image caption Стів Каммінг не знав, що з його банківського рахунку знімали гроші за участь у дитячій грі

"Моя донька дуже засмутилася, коли ми розповіли їй про фінансові наслідки гри. Вона думала, що мала справу з несправжніми грошима. Як можна дозволяти компаніям ставити пастки для неповнолітніх у таких іграх?" - обурюється він.

Він також вважає, що уряд має втрутитися у цю справу і внести зміни у законодавство.

"Я отримую пенсію. Але для мене це великі гроші. Я відклав їх на відпустку після пандемії. Тепер доведеться відмовитися від своїх планів. Я - в мінусі.

Хто має відповідати?

Стів Каммінг визнає, що не читав умови продажу, коли дозволив донці зробити платіж для Roblox.

Але він вражений тим, що у дитячій грі можна витратити тисячі фунтів і зробити тисячу транзакцій лише за кілька тижнів.

BBC звернулися за коментарями до Roblox. Там заявили, що повернуть гроші пану Каммінгу.

"Ми прагнемо запобігти несанкціонованим придбанням, і працюємо безпосередньо з батьками, щоб забезпечити відповідне відшкодування, коли це можливо, - пояснили BBC у Roblox. - Ми також рекомендуємо батькам переглянути налаштування сплати послуг через третю сторону, наприклад через сервіс Google Play. Вони можуть запаролити кожну покупку і не зберігати інформацію в налаштуваннях браузера, яка може дозволити робити покупку повторно".

Банк HSBC, в якому у Стіва Каммінга є рахунок, сказали: "Ми співчуваємо пану Каммінгу і розуміємо, що ці платежі стали для нього повною несподіванкою. Ми розглянемо обставини, пов'язані з цим питанням, відповідно до правил врегулювання подібних суперечок".

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