Космічний монстр, який їсть зірки від початку Всесвіту

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Відкрита в 2018 році чорна діра росте з рекордною для всього Всесвіту швидкістю. За день вона здатна з'їсти Сонце і вже набрала масу, що відповідає 34 мільярдам таких зірок як наше Сонце, що переводить її у клас вже не надмасивних, а ультрамассівних чорних дір.

"Маса цієї діри в 8 тисяч разів більше, ніж у чорної діри в центрі Чумацького Шляху, - пояснює астроном Крістофер Онкен з Австралійського національного університету в Канберрі.

Чумацький Шлях - галактика, де знаходиться Земля, Сонце, Сонячна система і всі найближчі зірки.

Вважається, що у центрі Чумацького шляху знаходиться надмасивна чорна діра.

"Якби наша діра була такою ж ненажерливою, вона б уже проковтнула дві третини всіх зірок в нашій галактиці", - відзначає Крістофер Онкен.

На щастя, монстр знаходиться за мільярди світлових років від Сонячної системи, у центрі галактики, в якої навіть немає зрозумілого імені - SMSS J215728.21-360215.1 (професіонали між собою називають її просто J2157).

Чорна діра з галактики J2157 у першу чергу цікава вченим не своїми розмірами (є й більші чорні діри), а тим, що вона утворилася невдовзі після Великого вибуху, коли Всесвіт був зовсім молодий - йому тоді було лише близько мільярда років.

Відкриття цієї діри, за словами вченого Онкена, кидає виклик усталеній космологічній моделі, тому що завжди вважалося, що на формування надмасивної чорної діри йде дуже багато часу і дуже багато матерії.

Тож ультрамасивна чорна діра, яка виникла у ранньому Всесвіті, - це вже велика загадка.

"Чим є ця галактика, один з гігантів молодого Всесвіту? Чи встиглаця чорна діра проковтнути більшу частину свого оточення? Це нам ще належить з'ясувати, - пише Онкен у виданні Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

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