Репер Каньє Вест замість Трампа. Він це серйозно?

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Американський репер Каньє Вест оголосив у Twitter, що збирається балотуватися на пост президента США.

Поки що незрозуміло, чи жартує епатажний музикант, але заяву чоловіка Кім Кардашьян ретвітнуло більше ста тисяч юзерів.

Каньє Вест не вперше говорить про президентство: у жовтні 2019, після виходу свого нового альбому, в інтерв'ю він вже обіцяв висунути свою кандидатуру на президентських виборах в США в 2024 році

А вперше про президентські амбіції репер заявляв ще в 2015 році - тоді Каньє ще пов'язував себе з демократичною партією США. З тих пір його політичні симпатії змінилися - він неодноразово зустрічався з президентом-республіканцем Дональдом Трампом, виступав на його підтримку і називав Трампа своїм братом.

4 липня, на День незалежності США, він написав: "Тепер ми, вірячи в Бога, об'єднавши наше бачення і вибудовуючи наше майбутнє, повинні реалізувати потенціал Америки. Я висуваюся у президенти Сполучених Штатів!"

Реакція соцмереж, де у Веста майже 30 млн шанувальників, різна - від саркастичних жартів на кшталт "занадто пізня реєстрація" і "Тейлор Свіфт все одно краще за тебе" до закликів "допоможіть цій людині" і обіцянок "я їду з Байденом".

Серед найбільш примітних прихильників ідеї Веста-президента - Ілон Маск, чий компанія нещодавно запустила космічний корабель Dragon на Міжнародну космічну станцію.

Ілон Маск, як і Вест, схильний до провокацій і епатажу, під дописом Каьнє він написав: "Я тебе повністю підтримую".

Знаменита дружина репера, Кім Кардаш'ян-Вест, відгукнулася на твіт чоловіка, опублікувавши американський прапор.

Чи встигне?

Вибори у США заплановані на 3 листопада. Якщо 43-річний репер серйозно має намір скласти конкуренцію двом основним кандидатам - Дональду Трампу від республіканців і Джо Байдену від демократів - то часу пройти всі офіційні інстанції для висування у нього мало.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Каньє Вест не раз казав про захоплення Трампом

За даними агентства Bloomberg, Каньє Вести поки що не подавав ніяких документів у Федеральну виборчу комісію, щоб його ім'я з'явилося у виборчому бюлетені штату (очевидно, в його випадку це має бути Каліфорнія). Але крайній термін подачі в багатьох штатах ще не пройшов, і Уест може висунутися як незалежний кандидат.

Утім навіть в цьому випадку перед ним стоїть чимало перепон, щоб з нуля в рік виборів запустити президентську кампанію вже у липні.

Теоретично, він може отримати підтримку будь-якої іншої партії (окрім республіканців чи демократів), або зареєструвати нову.

У 1992 році техаський мільйонер Росс Перо брав участь у виборчих перегонах як незалежний кандидат і отримав 18,9% голосів. Для участі в наступних виборах, в 1996-му році, Перо зареєстрував нову партію "реформістів", але отримав у результаті менше - 8% голосів.

Піар?

Цілком можливо, що для Каньє Веста це лише самопіар.

Деякі спостерігачі стали шукати відповіді на питання, чи не є цей крок хитромудрим задумом, що відбити у Джо Байдена електорат серед чорношікрих і тим самим допомогти Трампу?

Каньє Вест - давній прихильник инного президента США і відкрито висловлював захоплення на його адресу.

У жовтні 2018 року Каньє з дружиною побували у Білому домі з візитом для обговорення з Трампом реформи в'язниць, що у підсумку вилилося в емоційну зустріч і публічні запевнення у взаємному захопленні.

Газети відзначили тоді "броманс", який намітився між президентом і репером, назвавши цей несподіваний альянс музики і політики не менш дивним, ніж прийом, влаштований у 1970 році Річардом Ніксоном Елвісу Преслі.

Каньє тоді прийшов у Білий дім в червоній бейсболці з написом-гаслом Трампа "Зробимо Америку знову великою!" А Трамп у відповідь на питання про те, чи може Вест стати майбутнім президентом, відповів: "Цілком може бути".

Сам Вест на це ж питання відповів: "Тільки після 2024 року. Давайте не будемо хвилюватися про майбутнє. Все, що у нас є, це сьогодні".

Називаючи 2024 рік, репер вочевидь натякав на те, що до закінчення останнього з двох можливих термінів Трампа, він навіть і думати не буде про висування.

У січні 2019 року він знову написав у Twitter загадкове "2024", що багато хто зрозумів як підтвердження ідеї про балотування саме за чотири роки.

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