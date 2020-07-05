Як українців затримали у Греції та чому їх випустили з України

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17 громадян України затримали у Греції через заборону в'їзду до Євросоюзу. Українські прикордонники кажуть - не було ніяких підстав забороняти їм летіти.

У прикордонній службі розповіли BBC News Україна, що жодних підстав не випускати українців у Грецію не було.

Що сталося

Про ситуацію з затриманими українцями в Греції повідомила "Європейська правда" з посиланням на одного з затриманих.

За даними видання, українці прибули до Афін у суботу ввечері двома рейсами: авіакомпанії Ryanair (виліт з "Борисполя" о 18:00) та авіакомпанії Wizz Air (виліт з "Жулян" о 18:45 з аеропорту).

Під час паспортного контролю 17 громадянам України було відмовлено у в'їзді в країну і затримано.

Серед затриманих - 15 дорослих і двоє дітей 8 та 9 років.

"Коли ми приїхали в "Жуляни", нас на реєстрації суворо розпитували і розглядали весь пакет документів (ми навіть зробили тест в лабораторії і надали з мокрою печаткою). Все показавши і розповівши, нас відпустили на паспортний контроль. І вже після прильоту на паспортному контролі нас зупинили і відправили. Поки ми були в аеропорту, нас намагалися змусити підписати згоду на депортацію, ми відмовилися", - розповів один із пасажирів Максим "Європеййській правді".

Потім їх з дітьми доправили у камери в поліцейському відділку, де вони переночували і де залишаються зараз.

У них забрали всі речі, але залишили телефони (утім, без зарядних пристроїв).

Затримані українці скаржаться на погану санітарію та загалом жорсткі умови утримання.

Згодом одна з затриманих Анна Валевська написала, що до них пустили консула, який приніс мило, пляшку санітайзеру, туалетний папір і матраци.

Крім того, компанія Wizzair передала своїм п'ятьом пасажирам сендвічі, Ryanair "поки що не відповідають", пише Анна Валевська.

Сама вона каже, що прямувала до свого університету в Парижі з пересадкою в Афінах, коли її затримали греки.

Але їй відмовили у в'їзді в Грецію і забрали паспорт.

Що кажуть прикордонники

У пресслужбі МЗС на дзвінки BBC News Україна наразі не відповідають.

Однак так розповіли УНІАН, що "наших громадян не затримано, їх не пропустили на в'їзд до країни у зв'язку з діючими обмеженнями".

А прикордонники кажуть - пропустили цих людей на виліт з України, оскільки не було законних підстав їх не пропускати.

"Прикордонники діють, згідно з чинним законодавством. Якщо у людини документи в нормі, то прикордонники її пропускають", - розповіли BBC News Україна у пресслужбі ДПСУ.

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