Загинули б, якби були вдома. Розповідь про паводок у Карпатах
- 5 липня 2020
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Руслана Кубайчук з села Хороцеве дивом вижила під час паводку у Карпатах.
Вони з донькою просто не були вдома, коли "велика вода" і знесене нею каміння прийшли до їхньої оселі.
Як живе жінка зараз та як карпатські села оговтуються після лиха - у репортажі Романа Лебедя та Діани Куришко.
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