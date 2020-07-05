Загинули б, якби були вдома. Розповідь про паводок у Карпатах

Руслана Кубайчук з села Хороцеве дивом вижила під час паводку у Карпатах.

Вони з донькою просто не були вдома, коли "велика вода" і знесене нею каміння прийшли до їхньої оселі.

Як живе жінка зараз та як карпатські села оговтуються після лиха - у репортажі Романа Лебедя та Діани Куришко.

Всі включення в партнерів на нашому YouTube.

І підписуйтеся на наш Youtube-канал!