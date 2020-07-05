Вогонь зверху. Пожежа у Новій Каховці

Копирайт изображения Юрій Гусєв

На Херсонщині сталася масштабна пожежа у житловому будинку - загорівся дах п'ятиповерхівки у Новій Каховці.

На фото видно суцільне полум'я і дим на даху будівлі.

Згодом пожежу вдалося загасити.

"Людських жертв на щастя немає", - повідомив голова херсонської ОДА Юрій Гусєв.

Копирайт изображения most.ks.ua

"Попередня причина займання - необережне поводження з вогнем людини, яка знаходилась у стані алкогольного сп'яніння. Розглядається також версія умисного підпалу", - додав він.

За даними місцевих медіа, пожежа сталася через сімейну сварку, внаслідок якої п'яний чоловік влаштував займання.

Копирайт изображения ДСНС Херсонщини

"Люди з будинку евакуйовані, постраждалих не виявлено. Пожежу локалізовано о 16:16 год на площі 2 тис.кв.м. Триває ліквідація пожежі", - розповіли у ДСНС Херсонщині.

На пожежі працювали 7 відділень пожежно-рятувальних підрозділів області та 25 пожежників на чолі із заступником начальника місцевого управляння ДСНС.

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