Тигриця вбила працівницю зоопарку у Швейцарії на очах відвідувачів
Амурська тигриця напала і вбила працівницю зоопарку у Швейцарії на очах відвідувачів та працівників зоопарку.
Персонал кинувся на допомогу і врешті-решт вдалося витягнути тигрицю з клітки, але 55-річна жінка загинула на місці, повідомив зоопарк Цюриха.
Зараз ведеться розслідування, аби встановити, чому працівниця була у клітці одночасно з твариною.
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"На жаль, вся допомога надійшла занадто пізно", - повідомила речниця поліції Цюриха Джудіт Ходл.
"Висловлюємо наше співчуття родичам жертви", - заявив директор зоопарку Северин Дрессен, повідомляє AP.
Напади тварин на працівників зоопарків стаються порівняно рідко, але це не перший зареєстрований напад у зоопарку Цюриха.
У грудні 2019 року крокодил у зоопарку вкусив руку працівника під час звичайного прибирання у вольєрі тварини. Коли рептилія не захотіла відпускати руку, її вирішили пристрелити.
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