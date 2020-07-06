Копирайт изображения Getty Images

Амурська тигриця напала і вбила працівницю зоопарку у Швейцарії на очах відвідувачів та працівників зоопарку.

Персонал кинувся на допомогу і врешті-решт вдалося витягнути тигрицю з клітки, але 55-річна жінка загинула на місці, повідомив зоопарк Цюриха.

Зараз ведеться розслідування, аби встановити, чому працівниця була у клітці одночасно з твариною.

"На жаль, вся допомога надійшла занадто пізно", - повідомила речниця поліції Цюриха Джудіт Ходл.

"Висловлюємо наше співчуття родичам жертви", - заявив директор зоопарку Северин Дрессен, повідомляє AP.

Напади тварин на працівників зоопарків стаються порівняно рідко, але це не перший зареєстрований напад у зоопарку Цюриха.

У грудні 2019 року крокодил у зоопарку вкусив руку працівника під час звичайного прибирання у вольєрі тварини. Коли рептилія не захотіла відпускати руку, її вирішили пристрелити.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!