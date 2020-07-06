Помер композитор Енніо Морріконе
91-річний італійський композитор та дирижер Енніо Морріконе помер цієї ночі у римській лікарні. Про це повідомили італійське інформагентство ANSA та низка італійських ЗМІ.
Кілька днів тому композитор впав і зазнав травм, зокрема, зламав стегнову кістку.
Друг та адвокат родини композитора Джорджіо Ассума повідомив про смерть комппозитора "на світанку 6 липня в Римі". Адвокат зазначив, що маестро "зберіг до останнього повну ясність розуму та велику гідність".
Енніо Морріконе створив музику для десятків фільмів, які увійшли в історію кіно - "Одного разу в Америці", "За жменю доларів", "Хороший , поганий, злий", "Новий кінотеатр Парадізо", "Легенда про піаніста", "Малена", "Професіонал", до телесеріалу "Спрут" та багатьох інших.
Він двічі отримав Оскар - за заслуги у кінематографі у 2007 році та за музику до фільму "Мерзенна вісімка" у 2016 році.
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Музична кар'єра Енніо Морріконе розпочалася у 16 років з виступів в ансамблі Альберто Фламіні, де за ним закріпили другу трубу. Пізніше він почав працювати для театру та радіо, але став всесвітньо відомим завдяки своїй музиці для фільмів, яку почав створювати з 1961 року.
Композитор співпрацював з такими режисерами як Серджіо Леоне, Бернардо Бертолуччі, Роман Поланскі, Брайан де Пальма, Джузеппе Торнаторе, Квентін Тарантіно.
Після відзначення свого 90-річчя Енніо Морріконе провів великий концертний тур по країнах Європи у 2019 році.
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