Помер композитор Енніо Морріконе

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91-річний італійський композитор та дирижер Енніо Морріконе помер цієї ночі у римській лікарні. Про це повідомили італійське інформагентство ANSA та низка італійських ЗМІ.

Кілька днів тому композитор впав і зазнав травм, зокрема, зламав стегнову кістку.

Друг та адвокат родини композитора Джорджіо Ассума повідомив про смерть комппозитора "на світанку 6 липня в Римі". Адвокат зазначив, що маестро "зберіг до останнього повну ясність розуму та велику гідність".

Енніо Морріконе створив музику для десятків фільмів, які увійшли в історію кіно - "Одного разу в Америці", "За жменю доларів", "Хороший , поганий, злий", "Новий кінотеатр Парадізо", "Легенда про піаніста", "Малена", "Професіонал", до телесеріалу "Спрут" та багатьох інших.

Він двічі отримав Оскар - за заслуги у кінематографі у 2007 році та за музику до фільму "Мерзенна вісімка" у 2016 році.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Енніо Морріконе з "Оскаром" за фільм "Мерзенна вісімка" у 2016 році

Музична кар'єра Енніо Морріконе розпочалася у 16 років з виступів в ансамблі Альберто Фламіні, де за ним закріпили другу трубу. Пізніше він почав працювати для театру та радіо, але став всесвітньо відомим завдяки своїй музиці для фільмів, яку почав створювати з 1961 року.

Композитор співпрацював з такими режисерами як Серджіо Леоне, Бернардо Бертолуччі, Роман Поланскі, Брайан де Пальма, Джузеппе Торнаторе, Квентін Тарантіно.

Копирайт изображения Getty Images Image caption 2016 року зірку Морріконе розмістили на Голлівудській алеї Слави

Після відзначення свого 90-річчя Енніо Морріконе провів великий концертний тур по країнах Європи у 2019 році.

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