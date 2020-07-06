Бубонна чума повернулася до Китаю

Копирайт изображения Getty Images Image caption Бубонний мазок з лімфи, видаленої з лімфатичного вузла хворої людини

Влада Китаю посилила заходи безпеки після того, як у місті Баяннур в автономному регіоні Внутрішня Монголія підтвердила випадок бубонної чуми.

Згідно з повідомленнями, пацієнт - пастух. Він на карантині та в стабільному стані.

Чиновники заявили, що існує підозра щодо захворювання в іншої людини, повідомляє China Global Times.

Кілька сторіч тому бубонна чума була найстрашнішою у світі хворобою, але зараз її можна легко вилікувати.

Наразі невідомо, як хворий пастух підхопив інфекцію.

Чуму підозрюють ще у 15-річного підлітка, що контактував з собакою, який вполював бабака, повідомляє Global Times.

До кінця року в регіоні оголосили попередження 3-го рівня, яке забороняє полювання та споживання м'яса тварин, що можуть бути переносниками чуми.

Що таке бубонна чума

Бубонну чуму спричиняє бактеріальна інфекція, що була причиною однієї з найбільш смертоносних епідемій в історії людства - "Чорної смерті", яка в XIV сторіччі забрала життя приблизно 50 мільйонів людей по всій Європі та Азії.

Відтоді було кілька великих спалахів. Під час Великої чуми 1665 року загинуло близько п'ятої частина населення Лондона, й понад 12 мільйонів загинули під час спалахів протягом XIX сторіччя в Китаї та Індії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Чума знищила приблизно 20% мешканців Лондона у 1665 році

Але в наш час цю хворобу можна лікувати антибіотиками.

Якщо не лікувати, захворювання - яке зазвичай передають від тварин до людей блохи - має 30-60% летальності.

Симптомами чуми є висока температура, озноб, нудота, слабкість і набряклі лімфатичні вузли в області шиї, пахв або паху.

Чи може бути епідемія

У наш час спалахи бубонної чуми є рідкими, але подекуди трапляються.

У 2017 році на Мадагаскарі захворіли 300 людей. За даними дослідження Lancet, 30 людей померли.

У травні 2019 року двоє людей у Монголії померли від чуми, якою вони захворіли після вживання в їжу сирого м'яса бабака.

Однак наразі навряд чи будь-які випадки призведуть до епідемії.

"На відміну від XIV століття, ми зараз розуміємо, як передається це захворювання", - розповів Heathline доктор Шанті Каппагода, лікар-інфекціоніст Стенфордської служби охорони здоров'я.

"Ми знаємо, як цьому запобігти. Ми також можемо лікувати заражених пацієнтів ефективними антибіотиками", - додав він.

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