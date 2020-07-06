Копирайт изображения Science Photo Library

В американському штаті Флорида зафіксували пацієнта, інфікованого рідкісною амебою, здатною вражати мозок людини та нервову систему.

Департамент охорони здоров'я штату повідомив, що пацієнта зареєстрували в окрузі Хіллсборо.

Мікроскопічна одноклітинна амеба Неглерія Фоулера (Naegleria fowleri) інфікує мозок і може бути смертельною для хворого.

Зазвичай вона живе у теплій воді, а в організм людини потрапляє через ніс.

У мозку амеба швидко розмножується. Згодом викликає крововиливи, некроз, первинний амебний менінгоенцефаліт.

Інфіковані Naegleria fowleri мають такі симптоми: підвищення температури, нудота, блювота, сильні головні болі. Більшість помирає протягом тижня.

Від людини до людини ця амеба не передається.

Зараження такою амебою реєструють переважно у південних штатах США, але були випадки і на інших континентах, зокрема, й в Європі.

У Флориді з 1962 року зареєстрували 37 випадків зараження нею.

3 липня Служба охорони здоров'я Флориди закликала мешканців округу Хіллсборо уникати контактів носу з водою з кранів та інших джерел.

Йдеться про водойми - озера, річки, ставки та канали, де зараження частіше відбувається в теплі літні місяці.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мікроскопічна одноклітинна амеба Неглерія Фоулера (Naegleria fowleri) інфікує мозок

Інфекції Naegleria fowleri є досить рідкісними у США, згідно з даними Центрів контролю та профілактики захворювань США (CDC)..

За період з 2009 по 2018 рік в країні зафіксували лише 34 інфікованих цією амебою.

З цих випадків 30 людей були заразилися через воду з водойм, ще четверо через контакт з забрудненою водопровідною водою.

Ви завжди можете отримувати найважливіші новини в месенджер. Достатньо лише підписатися на наш Telegram або Viber!