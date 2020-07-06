"Тільки водоростей нам тут не вистачало". Як сніг в Альпах став рожевим

Копирайт изображения AFP

Італійські вчені намагаються оцінити наслідки раптового порожевіння альпійських льодовиків і зв'язок цього явища зі змінами клімату.

Безпосередньою причиною стала мікроскопічна водорість Ancylonema nordenskioeldii, яка зазвичай зустрічається в Гренландії.

"Водорості самі по собі не є небезпечними, це природне явище, що спостерігається навесні і влітку - як в середніх широтах, так і на полюсах", - заявив AFP експерт відділу наук про Землю Міланського університету Бьяджо ді Мауро, який досліджував новий феномен на льодовику Мортераш у Швейцарії.

Порожевів також італійський льодовик перевалу Гавія, який розташований на висоті 2 618 метрів над рівнем моря, і частково - льодовик Презена, знаменитий своїм гірськолижним курортом.

У Гренландії водорість Ancylonema nordenskioeldii переважно зустрічається в так званій Темній зоні на заході острова, де спостерігається масове танення льоду. На думку дослідників, це не випадково.

Зазвичай білий сніг і лід відбивають близько 80% сонячної радіації. Будь-яка зміна кольору, зокрема, через водорості, збільшує поглинаючу здатність снігового покриву і активізує танення.

"Все, що затемнює сніг, розтоплює його", - пояснює Бьяджо ді Мауро.

Виникає зворотний зв'язок: танення сприяє поширенню водоростей, покращуючи їх постачання водою і повітрям.

Копирайт изображения AFP

"Ми прагнемо дати оцінку впливу на кліматичні зміни інших факторів, не тільки людини", - каже ді Мауро. Водночас він не виключає зв'язку між поширенням водорості і присутністю на льодовиках пішоходів і лижних підйомників.

Туристи на льодовику перевалу Гавія занепокоєні змінами клімату.

"Перегрів планети - велика проблема, нам тільки водоростей не вистачало, - каже Марта Дюрант. - Боюся, завдані збитки є незворотними. Ми вже пройшли точку неповернення".

Еліза Понгіні з Флоренції вірить, що Земля мстить нам за все, що ми робимо з нею.

"2020 рік особливий: відбулися жахливі речі. На мій погляд, атмосферні процеси погіршуються. Зміни клімату все дедалі більш помітні", - говорить вона.