Російський наступ з Криму. Чи реальний прорив у Херсонську область

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Нещодавно призначений командувач Військово-морських сил ЗСУ контрадмірал Олексій Неїжпапа заявив, що український флот готується до "повномасштабної військової конфронтації" з Росією, зокрема можливого прориву з анексованого Криму.

Чи справді зараз є загроза прориву російської армії з півострова на південь Херсонщини і що про це кажуть в Росії?

Що саме сказав Неїжпапа

Контрадмірал Олексій Неїжпапа дав інтерв'ю до дня ВМС одеському виданню "Думская".

Копирайт изображения ВМС ЗСУ Image caption Контрадмірал Олексій Неїжпапа очолив ВМС ЗСУ на початку червня й замінив адмірала Воронченка

У ньому, він, зокрема, поділився своїми думками про можливість зіткнення з російською армією.

"Ми готуємось до повномасштабної військової конфронтації, розуміючи, що якщо вона станеться, то, на жаль, буде багато втрат - і наших воїнів, і цивільного населення. Багато хто зараз цього не розуміє - хоча в країні сьомий рік йде війна", - розповів контрадмірал.

А на питання про те, чи розглядають ВМС України варіант прориву росіян з Криму на південь Херсонщини, Неїжпапа відповів: "Я не виключаю таких дій з боку Російської імперії. Ми готуємося".

"Все розповісти не можу, але ось вам маленький факт. Дальність ракетного комплексу "Нептун" дозволяє застосовувати його з материкової України на підходах до Севастополя. Ось там і подивимося", - додав командувач ВМС.

Копирайт изображения ВМС ЗСУ Image caption Протикорабельна ракета "Нептун" під час нещодавніх навчань

Водночас він пояснив, що однією з ознак агресії може стати підготовка Північно-Кримського каналу, який вже шість років залишається без води.

"Як тільки ми зрозуміємо, що в Криму почне відновлюватися канал, туди буде вливатися фінансовий ресурс Російської імперії (так, я так їх називаю: це імперія з диктатором на чолі), то це буде справжнім сигналом того, що РФ готується до повномасштабної конфронтації. І тоді нам доведеться відповідати на виклики", - розповів Неїжпапа.

Що було раніше

Копирайт изображения УНІАН Image caption Українські прикордонники на Чонгарі

Тема про "прорив Росії з Криму" не нова для українських військових.

З 2014 року у Генштабі ЗСУ розглядали варіанти наступу російської армії з Криму в континентальну Україну.

Або спроби удару "проксі" сил самопроголошеної "ДНР" з російськими "добровольцями" та кадровими військовими з Новоазовська через Маріуполь до кримського перешийка - щоб створити так званий "сухопутний коридор" з Росії до Криму.

У розмові з BBC News Україна попереднє керівництво Генштабу ЗСУ часів Порошенка розповідало, що там вважали реальним варіант прориву російських сил до Каховського водосховища у листопаді 2018 року, коли росіяни незаконно захопили в Керчинській протоці два українських броньованих катери і буксир, які йшли в Азовське море.

Утім, тоді ескалація не пішла далі так званого "інциденту" біля Керчі й моряків, а всі судна Росія згодом повернула.

Повернення моряків відбулося в рамках обміну полонених вже при президенту Зеленському, хоча і особовий склад, і три судна Росія мала повернути за рішенням Міжнародного трибуналу з морського права.

"Антиросійська істерія"

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Це абсолютна дурість", - каже речник Кремля Дмитро Пєсков

Тим часом речник Кремля Дмитро Пєсков назвав заяви Неїжпапи "антиросійською істерією".

"Це абсолютна дурість, це штучне нагнітання антиросійської істерії в Україні, яка, на наш жаль, жодним чином не сприяє врегулюванню ситуації на південному сході [України]", - цитує Пєскова російський "Інтерфакс".

А заступник голові комітету російської Держдуми з оборони Андрій Красов пригрозив Україні "сумним кінцем", у випадку "провокацій".

"До реальних бойових дій Збройні сили України не готові. Якщо вони зважаться на якусь провокацію, для України все може закінчитися дуже плачевно", - вважає російський політик.

Конкретно ж про ситуацію в анексованому Криму і на півдні Херсонщини у Москві не висловлювалися.

Нічого нового

Копирайт изображения ВМСУ ЗСУ

Голова правління Українського мілітарного центру Тарас Чмут у розмові з BBC News Україна каже, що насправді контрадмірал Неїжпапа не сказав нічого нового - небезпека "атаки з Криму" існує вже більше шести років.

"Проблема можливої конфронтації на півдні була і є з 2014 року. З 2014 року Росія активно посилює угрупування військ і в Криму, і Чорноморського флоту загалом", - каже Тарас Чмут.

За його словами, зараз потенціалу кримського угруповання достатньо для проведення повномасштабної операції з південних напрямків, з залученням авіації та спецпризначенців.

"Але основу може складати те угруповання військ, яке вже сформоване", - відзначає Голова правління Українського мілітарного центру.

"Плюс подібні угрупування формуються і на інших напрямках удару: по Маріуполю, по Харкову, по Києву. Це три основні напрями", - додає він.

"В експертному середовищі про це говорять постійно, і намагаються актуалізувати це питання в суспільстві", - говорить Тарас Чмут.

Війна за воду

Копирайт изображения ВМС ЗСУ Image caption В українській армії традиційно кажуть про готовність до різних варіантів подій

Водночас існує багато сумнівів про те, чи справді "конфронтація з Криму" може обмежитися лише питанням водопостачання для півострова - занадто "мілке" питання для великого конфлікту, яким, безумовно, стане можлива спроба прориву.

"Я б не обмежував війну водою. Тому що "війна заради води" це занадто неспівмірна величина. Якщо вже починати війну (а подібна війна може бути тільки з Росією, а не з якимись "недореспубліками" чи "ополченням"), то ставку варто робити на весь південь України", - вважає Тарас Чмут.

Він додає, що якщо справа дійсно дійде до таких боїв, то Росія розраховуватиме на Одеську, Миколаївську, Херсонську і Запорізьку області: "З відрізанням України від моря, прокладанням кордону до Придністров'я і на схід по узбережжю Азовського моря до ОРДЛО".

Про три міжвидових російських угруповання, які можуть проводити наступальні дії на території України нещодавно розповідав "Укрінформу" і начальник Головного управління міжнародного співробітництва і верифікації ЗСУ генерал-лейтенант Леонід Голопатюк.

Копирайт изображения Міноборони України

"Станом на сьогодні поблизу кордону з Україною вже створено три міжвидових угруповання, які здатні без оголошення мобілізації та при мінімальних підготовчих заходах проводити раптові наступальні дії на території України" - повідомив він.

А Тарас Чмут звертає увагу на те, що зараз фокус світової уваги явно змістився з українсько-російських відносин - і через пандемію коронавірусу, і через протести в США та Західній Європі, і через конфронтацію Індії та Китаю.

"США більше приділяє уваги Тихому океану, а не східним кордонам НАТО", - відзначає Тарас Чмут.

"Все це може в якийсь момент вилитися у чудову багатоходівку на користь Росії", - попереджає він.

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