"Забрали всі речі і відправили за ґрати". Розповідь українки, яку затримали у Греції

Днями великого розголосу набула ситуація з групою українців, яких затримали в аеропорту Афін. Вони без проблем вилетіли з України, але не змогли потрапити до Греції.

17 українців утримували за ґратами без продуктів та засобів гігієни. До розв'язання проблеми долучилися українські дипломати.

Про перебування там BBC News Україна розповіла одна з українок Анна Левківська.

"Туристи"

Анна їхала на навчання, в Афінах у неї була пересадка до Парижа, де заплановані пари магістерської програми.

При собі вона мала студентський квиток, розклад занять, контракт на оплату та лист від адміністрації університету про те, що відкрився кампус, - підтвердження того, що їй буде де жити.

"В аеропорту в "Жулянах" три людини подивилися мої документи і пропустили мене на посадку", - пригадує дівчина.

У прикордонній службі раніше розповіли BBC News Україна, що жодних підстав не випускати українців у Грецію не було, оскільки в них були наявні всі необхідні документи.

"Коли я прибула до Афін, мені зробили тест на ковід. Потім я пішла на паспортний контроль і там мене вже не пустили до Греції і залишили в поліцейському відділку", - додає вона.

Окрім неї, було ще четверо українських пасажирів з рейсу WizzAir і 12 пасажирів RyanAir (серед них - двоє дітей 8 і 9 років).

Там вони провели більше двох годин, завершилося все тим, що їм принесли офіційні документи з відмовою у в'їзді до Греції.

Людям пояснили, що оскільки в українців не було довгострокових віз, дозволу на проживання або інших довгострокових дозволів ЄС, то всі вони вважаються туристами.

"Мені сказали, що оскільки в мене немає студентської візи, то я не вважаюся студенткою", - переповідає вона.

А оскільки туристів з України до Греції не пускають, то у в'їзді їм відмовили.

"Накопичувач"

Копирайт изображения Анна Левківська Image caption Нари в камері, де перебували українці

"Потім нас повантажили у машину, схожу на автозак, і повезли в "ізолятор-накопичувач", - розповідає Анна Левківська.

Умови там були жорсткі. "Це більше схоже на в'язницю. Нас закрили за ґрати, відібрали майже всі речі, включно з зарядками для телефонів, а багаж залишився в аеропорту", - пригадує дівчина.

У камері було вісім двоповерхових нар.

"У першу ніч у нас не було ні матраців, ні засобів особистої гігієни, ні подушок, ні постільної білизни. Ніч спали на голих дошках", - пригадує дівчина.

При цьому, українців не погодували і не дали води, а у самій камері була антисанітарія, люди бачили тарганів.

Лише зранку п'ятьом пасажирам WizzAir привезли їжу.

Анна розповідає, що зранку її випустили з камери.

Допомога дипломатів

Вже вночі після затримання українців до ситуації підключилося українське посольство у Греції.

Дипломати знайшли адвокатів і зранку привезли воду та засоби гігієни.

За даними посольства, у понеділок та вівторок всі затримані українці мають повернутися на батьківщину рейсами WizzAir і Ryanair.

Контент недоступний

"Вчергове привертаємо увагу громадян України до необхідності уважного вивчення інформації щодо режиму в'їзду до Грецької Республіки. Вся інформація про відсутність дозволу українцям на в'їзд в Грецію розміщена на мапі МЗС України, сайті і Фейсбуці Посольства", - попередили українські дипломати.

"На жаль, це не перший випадок, коли згадані авіакомпанії беруть на борт громадян України на рейси до Афін, попри збереження обмежувальних заходів по в'їзду в Грецію", - додали у посольстві.

"Це дивна ситуація. На рейсі RyanAir летіло десь 25 людей і в Грецію не пустили половину. Не вірю, що так може бути, що половина літака якісь дурні. Багато хто з них консультувався з грецькими органами, отримали схвалення свого візиту хоча б телефоном. І ось вони приїхали й отримали зовсім інший результат", - каже Анна Левківська.

Але після цього скандалу посольство Греції в Києві офіційно повідомило, що грецька влада щонайменше до 15 липня продовжила заборону на в'їзд для іноземців з країн, що не входять до Євросоюзу.

Українка Анна тепер радить - без "серйозних підстав для перебування в країні" варто утримуватися від поїздок до інших країн, адже ситуація з дозволами змінюється щодня.

"Тепер багато хто хоче просто спокійно повернутися до Києва. Вирішують питання, щоб їм не поставили у паспорті депортацію, тому що це може призвести до заборони на в'їзд до ЄС протягом певного часу", - резюмує Анна.

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