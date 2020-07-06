40-річний тролейбус досі їздить у Рівному. Таких немає більше ніде у світі

"Це моє життя, це моя молодість", - говорить водійка Катерина про тролейбус у Рівному, яким вона кермувала понад 40 років.

Тролейбуси Škoda 9Tr уже не випускають майже 40 років. Нині Рівне - єдине у світі місто, де вони ще возять пасажирів.

Колись ці моделі їздили у містах СРСР, Норвегії, Індії. Вони були популярними через потужний електродвигун.

Проте зараз пасажири в Рівному не надто задоволені раритетними тролейбусами. Кажуть, що вибору немає - треба якось їхати.

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