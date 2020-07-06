83-річну бабусю два дні шукали у лісах Полісся. І знайшли

Копирайт изображения Поліція Житомирщини Image caption Два дні жінка блкуала лісовими дорогами

83-річна пенсіонерка заблукала у лісах Житомирщини. Два дні її шукали місцеві люди та поліція, поки не знайшли "виснаженою, але живою".

Все сталося біля невеличкого села Карвинівка у Романівському районі Житомирської області.

Пошуки з собаками і дроном

Літня жінка у суботу пішла у ліс шукати ягоди і трави.

Копирайт изображения Поліція Житомирщини

Згодом вона зателефонувала родичам і сказала, що заблукала і не може знайти дорогу додому.

Спочатку рідні намагалися вивести її по орієнтирах, але зробити це не вдалося.

А пізніше у жінки неї сів телефон.

Шукати її почала місцева громада, а також поліція і лісники й кінологи з собаками.

А один з місцевих жителів навіть використовував дрон, щоб оглядати ліс зверху.

Самі ж пошуки тривали дві доби.

"Близько 15.30 люди однієї зі спільних пошукових груп побачили постать літньої людини, яка стояла посеред польової дороги між селами. Це і виявилась розшукувана пенсіонерка", - йдеться у повідомленні житомирської поліції.

"Бабуся була виснажена, але жива. Її напоїли водою і передали медикам "швидкої", - додають поліцейські.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!