83-річну бабусю два дні шукали у лісах Полісся. І знайшли
83-річна пенсіонерка заблукала у лісах Житомирщини. Два дні її шукали місцеві люди та поліція, поки не знайшли "виснаженою, але живою".
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Все сталося біля невеличкого села Карвинівка у Романівському районі Житомирської області.
Пошуки з собаками і дроном
Літня жінка у суботу пішла у ліс шукати ягоди і трави.
Згодом вона зателефонувала родичам і сказала, що заблукала і не може знайти дорогу додому.
Спочатку рідні намагалися вивести її по орієнтирах, але зробити це не вдалося.
А пізніше у жінки неї сів телефон.
Шукати її почала місцева громада, а також поліція і лісники й кінологи з собаками.
А один з місцевих жителів навіть використовував дрон, щоб оглядати ліс зверху.
Самі ж пошуки тривали дві доби.
"Близько 15.30 люди однієї зі спільних пошукових груп побачили постать літньої людини, яка стояла посеред польової дороги між селами. Це і виявилась розшукувана пенсіонерка", - йдеться у повідомленні житомирської поліції.
"Бабуся була виснажена, але жива. Її напоїли водою і передали медикам "швидкої", - додають поліцейські.
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