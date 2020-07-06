Чому в Греції затримали українців? Випуск новин 06.07.2020
У випуску 6 липня:
- Чому українські туристи замість відпочинку потрапили в Греції в ізолятор? І коли закінчаться їхні поневіряння? Деталі - від очевидців подій;
- На відміну від Греції, до Єгипту українським громадянам можна, але чи варто? Репортаж про епідеміологічний стан у тій країні;
- У чому секрет довготривалої урядової кар'єри міністра Авакова? Розповідаємо історію його сходження на владний Олімп і невдалі спроби його звідти скинути.
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