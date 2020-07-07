В уряді розповіли, скільки мешканців Донбасу отримали російські паспорти і що з ними буде

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У непідконтрольних українській владі районах Донбасу видали 200 тисяч російських паспортів. Про це заявив в ефірі "Свобода слова" на ICTV віцепрем'єр Олексій Резніков.

"Більшість людей, які отримали ці паспорти і в Криму, і на Донбасі - вони є заручниками", - зазначив пан Резніков.

"Це їх спосіб виживання. До них українська держава немає претензій, тільки до тих, хто був колаборантом, хто служив вірою і правдою окупаційному режиму, і в кого кров на руках, ті точно будуть нести відповідальність", - додав віцепрем'єр.

Копирайт изображения УНІАН Image caption "Це їх спосіб виживання. До них українська держава немає претензій, тільки до тих, хто був колаборантом, хто служив вірою і правдою окупаційному режиму", - каже віце-прем'єр Олексій Резніков

У червні 2019 року представники так званих "ДНР" та "ЛНР" оголосили про початок видачі населенню російських паспортів.

У серпні 2019 року головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що російські паспорти отримали вже 13 тисяч мешканців Донбасу.

За його словами, більшість із цих громадян вже ідентифікована, а деяких із них - які після отримання паспорта РФ перетинали лінію розмежування - навіть встигли допитати.

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