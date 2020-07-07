На Полтавщині підірвали авто Укрпошти і вкрали 2,5 млн грн
Вранці у Лубенському районі Полтавщини злочинці підірвали автомобіль "Укрпошти" і викрали з нього 2,5 млн грн. Про це повідомила Нацполіція області.
Під час нападу двоє працівників "Укрпошти", які перебували в автомобілі, були травмовані, в одного з них злочинці викрали табельну зброю.
Нападників наразі розшукують.
Поліція готує кримінальні справи за статтями "розбій" та "замах на вбивство".
Ці статті передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10-ти до 15-ти років або довічне ув'язнення.
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Пресслужба "Укрпошти" повідомляє, що напад стався біля села Тишки поблизу Лубен.
Автомобіль віз кореспонденцію з Лубен до Лохвиці.
Окрім пістолета та сумки з грошима, у працівників викрали мобільні телефони.
Наразі постраждалих госпіталізували до лікарні.
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