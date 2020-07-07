Якою буде доля затриманих у Греції українців

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У вівторок до України рейсами RyanAir та WizzAir повернуться 16 з 17 українців, яких у суботу затримали в аеропорту Афін.

Повернення відбуватиметься коштом цих авіакомпаній, заявив на брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Посольство у Греції активно працює, щоб їм не поставили депортацію в паспорт і вони отримали можливість далі подорожувати Європою. Станом на зараз домовлено, що депортацію вони не отримають", - наголосив міністр.

Ще одній українці врешті дозволять подорож до іншої країни Євросоюзу.

"Консулам вдалося попрацювати з прикордонниками, щоб їй дозволили перетнути кордон, тому що вона прямує транзитом в іншу країну ЄС", - повідомив Дмитро Кулеба.

Йдеться про Анну Левківську, яка планувала дістатися через Грецію на навчання у Францію.

За словами міністра, це був вже другий інцидент із затримання українців в Греції.

Інформація про перший просто не потрапила у ЗМІ.

Очільник МЗС закликав авіакомпанії не заробляти так, щоб потім українці потрапляли в халепу.

"Ви залишаєте цих людей сам на сам з проблемами", - зазначив він.

Копирайт изображения УНІАН Image caption За словами Дмитра Кулеби, українські дипломати в Греції та Ірландії доклали багато зусиль, щоб українців не депортували і повернули додому коштом авіакомпаній

Українських туристів міністр закликав уважно перевіряти можливість подорожі на сайті МЗС.

"Не лінуйтеся перевіряти інформацію про можливості в'їзду до іншої країни до купівлі вами квитка для подорожі. Не тіште себе ілюзіями, що головне долетіти до омріяної точки, а там ви якось проскочите", - написав він у Facebook.

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