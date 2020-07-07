Бубонна чума: росіянам наказали не вбивати і не їсти бабаків
Представники російського міністерства здоров'я та поліцейські приїхали у села на кордоні з Монголію і вимагають від мешканців не полювати на бабаків.
До таких заходів чиновники вдалися після випадків бубонної чуми в сусідніх Монголії та Китаї.
У Монголії наразі зареєстрували щонайменше два випадки захворювання на бубонну чуму. У західній провінції Ховд з населенням 76 тисяч людей оголосили карантин.
Влада Китаю посилила заходи безпеки після того, як у місті Баяннур в автономному регіоні Внутрішня Монголія підтвердила випадок бубонної чуми в пастуха. Чуму підозрюють також у 15-річного підлітка, що контактував з собакою, який вполював бабака.
Деякі пастухи з Алтайського регіону Росії традиційно полюють на бабаків та споживають їхнє м'ясо.
Російські ЗМІ повідомляють, що раніше тут вже були спалахи чуми і споживання м'яса бабака - досить відомий шлях передачі хвороби.
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Тривога у Росії
Росспоживнагляд проводить кампанію щодо запобігання вживання м'яса бабака на Алтаї. У селах роздають інформаційні матеріали, а до прикордонного Ташанта відправили мобільну лабораторію для виявлення випадків чуми.
Уряд сусідньої російської республіки Тива також закликає мешканців не полювати на бабаків.
"Бактерії поширюються блохами, які мешкають у хутрі гризунів. Щури та м'ясо бабаків та верблюдів небезпечні для людини", - зазначають чиновники.
Російський урядовий щоденник "Російська газета" повідомив, що на початку мисливського сезону в районі Кош-Агач на Алтаї проти чуми вакцинували 16 500 людей.
"З середини минулого століття Кош-Агачський район був відомим природним вогнищем чуми", - йдеться у повідомленні.
Що таке бубонна чума
Бубонну чуму спричиняє бактеріальна інфекція, що була причиною однієї з найбільш смертоносних епідемій в історії людства - "Чорної смерті", яка в XIV сторіччі забрала життя приблизно 50 мільйонів людей по всій Європі та Азії.
Відтоді було кілька великих спалахів. Під час Великої чуми 1665 року загинуло близько п'ятої частина населення Лондона, й понад 12 мільйонів загинули під час спалахів протягом XIX сторіччя в Китаї та Індії.
Але в наш час цю хворобу можна лікувати антибіотиками.
Якщо не лікувати, захворювання - яке зазвичай передають від тварин до людей блохи - має 30-60% летальності.
Симптомами чуми є висока температура, озноб, нудота, слабкість і набряклі лімфатичні вузли в області шиї, пахв або паху.
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