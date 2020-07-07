Радника Роскосмосу, ексжурналіста Сафронова затримали за "держзраду" на користь НАТО

Копирайт изображения facebook.com/isafronov Image caption Іван Сафронов раніше багато писав про російський військово-промисловий комплекс

У Москві затримали радника голови "Роскосмосу", колишнього кореспондента російських видань "Коммерсант" і "Ведомости" Івана Сафронова.

Його звинувачують у державній зраді. ФСБ підозрює Сафронова у роботі на одну зі спецслужб НАТО.

Про службу якої країни Північноатлантичного альянсу йде мова, силовики не уточнюють.

У Кремлі запевняють, що це не пов'язано з журналістикою.

Заяви "Роскосмосу", ФСБ і Кремля

У "Роскосмосі" заявили, що "всіляко допомагають слідчим органам" у справі Сафронова.

Водночас там наголосили, що затримання не пов'язане з його нинішнім місцем роботи.

Пізніше свою заяву розповсюдила ФСБ: "Він [Сафронов], виконуючи завдання однієї зі спецслужб НАТО, збирав і передавав її представнику відомості, які становлять державну таємницю, про військово-технічне співробітництво, оборону і безпеку Російської Федерації".

У ФСБ також опублікували відео затримання.

Представник Кремля Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання BBC, також заявив ЗМІ, що затримання Сафронова не пов'язане з його журналістською діяльністю.

"Він звинувачується за статтею про держзраду. У передачі секретних даних зарубіжним розвідкам. Наскільки ми інформовані, це затримання жодним чином не пов'язане з журналістською діяльністю, якою раніше займався Іван Сафронов", - відзначив речник Кремля.

Стаття про державну зраду в Росії тягне за собою від 12 до 20 років в'язниці.

Судові процеси у таких справах проходять у закритому режимі, їхні матеріали не розголошуються.

Як реагують російські медіа

Копирайт изображения Ivan Safronov/Twitter Image caption Справу Івана Сафронова вже порівнюють зі справою іншого російського журналіста-розслідувача Івана Голунова

Російський "Інтерфакс" з посиланням на інформоване джерело стверджує, що затримання, можливо, все ж пов'язане з журналістською діяльністю Івана Сафронова.

Допуску до держтаємниці в "Роскосмосі" Сафронов не мав, додав співрозмовник видання.

А у газетах "Коммерсант" і "Ведомости" він "писав на військову тему".

Інше джерело "Інтерфаксу" розповіло, що, швидше за все, затримання пов'язане з публікацією на тему військово-технічного співробітництва.

За його словами, більше року тому Сафронова вже викликали на бесіду в ФСБ, "проте мова про кримінальну справу тоді не йшла".

Тоді йшлося про статтю, де Іван Сафронов був співавтором, - про продаж російських винищувачів Су-35 Єгипету. Пізніше цей матеріал прибрали з сайту "Коммерсант".

Зараз у квартирі журналіста триває обшук, повідомили BBC його знайомі.

Керівник видавничого дому "Коммерсант" Володимир Желонкін сказав "Інтерфаксу", що слідчих дій у виданні не проводили й роботою Сафронова правоохоронні органи не цікавилися.

"Звичайно, оскільки Іван у нас вже рік не працює, для мене це стало сюрпризом", - додав він.

Слідчі ФСБ будуть наполягати на арешті Сафронова і звернуться з відповідним клопотанням до столичного суду, сказало джерело ТАСС.

Журналіст у "Роскосмосі"

Про призначення 30-річного Сафронова радником генерального директора "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна стало відомо у травні цього року.

На цій посаді, як повідомлялося, він має займатися інформаційною політикою держкорпорації, а також йому було довірили кураторство кількох спецпрограм.

До цього з 2010-го по 2019 рік Іван Сафронов працював кореспондентом і спецкором газети "Коммерсант". Звідки його звільнили після публікації про можливу відставку спікера Ради Федерації Валентини Матвієнко.

Російські медіа повідомляли, що Матвієнко висловила претензії щодо тієї статті власнику видавничого дому "Коммерсант" Алішеру Усманову. Сама вона це заперечувала.

На знак протесту проти звільнення Сафронова з видання також пішли всі журналісти відділу політики.

Після звільнення Сафронов працював спеціальним кореспондентом газети "Ведомости".

Там він висвітлював діяльність оборонно-промислового комплексу РФ, космічну промисловість, а також військове і військово-технічне співробітництво.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Іван Сафронов-старший, батько затриманого, також був журналістом і загинув у 2007 році за дивних обставин перед виходом матеріалів про російську зброю на Близькому Сході

Іван Сафронов також іноді підміняв оглядача Андрія Колесникова в президентському пулі, й після звільнення з видання "Коммерсант" Пєсков називав його "одним з найталановитіших і найпрофесійніших журналістів, яких ми знаємо".

Зараз представник Кремля не став відмовлятися від цих слів.

"Так, я можу це повторити. Це дійсно так, - сказав він, відповідаючи на питання BBC News. - Він висвітлював роботу уряду, працював і в президентському пулі. Ми всі знаємо його матеріали, вони відрізнялися глибокою експертизою".

"Але, на жаль, такі звинувачення озвучені. Ми знаємо, що у наших контррозвідників роботи багато, турбот багато. І вони роботу виконують дуже якісно", - додав Дмитро Пєсков.

Батько журналіста - Іван Сафронов-старший - також протягом багатьох років працював у тому ж медіа "Коммерсант" - був військовим оглядачем видання.

У 2007 році він загинув, впавши з вікна сходового майданчика в під'їзді свого будинку перед виходом матеріалу про можливе постачання російської зброї на Близький Схід, зокрема Сирії та Ірану.

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