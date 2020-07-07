Чи закриють легендарний книжковий ринок "Петрівку"?

Копирайт изображения УНІАН Image caption Ринок "Петрівка" діє в Києві з 1990-х років

В українських ЗМІ з'явилася інформація про можливе знесення найбільшого книжкового ринку столиці - "Петрівки".

Але мер Києва Віталій Кличко запевнив, що поки "Петрівку" зносити ніхто не буде.

Хоча плани щодо будівництва ТРЦ там справді існують.

До кінця року

Почалося все з повідомлень низки ЗМІ з посиланням на новину Департаменту містобудування Києва ще від листопада 2019 року під назвою "На місці ринку Петрівка може з'явитися ТРЦ".

Там йшлося про те, що фірма під назвою "Б.В." отримала дозвіл на проєктування торговельно-громадського центру "Петрівка" і парковки.

Водночас у департаменті тоді запевнили, що це не "дозвіл на будівництво", а лише проєкт.

Копирайт изображения УНІАН Image caption На "Петрівці" можливі різні зустрічі. 2009 рік, тодішній спікер Володимир Литвин на ринку з книжкою тогочасного мера Києва Володимира Черновецького "Як стати мільйонером"

6 і 7 липня цього року кілька медіа повідомили про те, що "ринок "Петрівка" закривають".

"Роботу ринку планують ліквідувати до 1 січня 2021 року. Про це торговцям повідомили минулого тижня, їм сказали, що залишилось працювати буквально пів року", - йдеться у повідомленні каналу "Прямий".

Також йшлося про те, що книжковий ринок начебто можуть перенести в ангари біля метро "Лісова".

У вівторок на "Петрівці" навіть пройшла акція працівників ринку проти можливого знесення.

Водночас депутат "Єврпейської Солідарності" Олексій Гончаренко (який розмістив свої білборди в Києві, що може свідчити про його плани участі в осінніх виборах у Києві) у включенні тому ж каналу "Прямий" заявив, що справді існують документи, "які означають, що ринок знесусть".

За його словами, 3 липня адміністрація "Петрівки" "в ультимативній формі" оголосила торговцям про переїзд на "Лісову".

Поки що не зносять

На ситуацію з "Петрівкою" відреагував мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, будівництво торговельно-розважального центру на території ринку наразі не планується.

Він підтвердив, що цільове призначення ділянок, на яких працює книжковий базар, - ТРЦ і паркінг.

"Утім, на цей час, згідно з даними електронної бази документообігу Департаменту архітектури, на ці ділянки містобудівні умови та обмеження не надавались!", - запевнив столичний мер.

Іншими словами, зараз офіційного проєкту торговельно-розважального центру немає.

"Хто і навіщо підбурює людей - треба з'ясувати", - додав Віталій Кличко.

Він також закликав правоохоронців "не допустити незаконних дій".

Легендарна "Петрівка"

Копирайт изображения УНІАН

Книжковий ринок "Петрівка" працює з середини 1990-х років біля метро "Почайна" і залізничної станції.

Це найбільший книжковий базар у Києві та один з найбільших - у Європі.

З 2000-х років тут також торгують комп'ютерними дисками, а також поруч діє великий "блошиний ринок" раритетів.

З часом "Петрівка" стала мало не культовим місцем для столичних студентів, фанатів комп'ютерних ігор та любителів книг - тут можна було знайти рідкісні видання найрізноманітнішої тематики та часу публікації.

Так само з середини 2000-х років через вигідне розташування ринку мусувалася ідея про те, що "Петрівку" знесуть, а на її місці побудують великий торговельний центр.

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