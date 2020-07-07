В Сибіру більше не холодно. Як температура в Арктиці б'є рекорди

Копирайт изображения Getty Images Image caption Пожежа в Якутії

Тепла середньомісячна температура у північному Сибіру сягнула рекордних показників у червні 2020 року, а у деяких районах вона перевищила середні показники на 10 градусів Цельсія.

За даними вчених, така тепла погода погіршила ситуацію з лісовими пожежами в Сибіру, через що в атмосферу вивільнилась безпрецедентна кількість вуглекислого газу - 59 млн тонн.

Літня спека - не рідкість за Полярним колом, але в останні місяці температури були аномально високими.

За даними вчених, Арктика внаслідок глобальних змін клімату нагрівається вдвічі швидше, ніж решта світу.

І через це людству варто хвилюватися, попереджає Карло Буонтемпо, директор європейської Служби дослідження змін клімату імені Коперника.

Як кажуть вчені, у червні в Сибіру температура загалом була на 5 градусів Цельсія вищою, ніж зафіксовані раніше середні показники. Це більше, ніж на градус вище, ніж у попередні "найспекотніші" червні - у 2018 і 2019 роках.

20 червня у Верхоянську, одному з найпівнічніших міст Якутії, температура сягла 38 градусів Цельсія - це на 18 градусів вище, ніж середньомісячний максимум червня (утім, цей рекорд все ще перевіряють).

У травні в Сибіру також був зафіксований місячний температурний рекорд у іншому населеному пункті за Полярним колом - у селі Хатанага температура піднялася до 25 градусів Цельсія.

Станом на початок липня у Сибіру офіційно було зафіксовано 246 пожеж на території у 1,4 тис. квадратних кілометрів.

Все це пов'язане між собою, пояснює провідний вчений Центру Коперника Марк Паррінгтон.

"Вищі температури і сухіша поверхня створюють ідеальні умови для того, щоб виникали ці пожежі, які продовжують палати на таких значних територіях", - розповів дослідник агенції Reuters.

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