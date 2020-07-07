Копирайт изображения Reuters Image caption Жаїр Болсонару

Президент Бразилії Жаїр Болсонару підхопив коронавірус.

Про це свідчать результати його аналізів, які він здав у понеділок після того, як у нього з'явилися симптоми хвороби, зокрема висока температура.

Жаїр Болсонару завжди публічно применшував ризики від коронавірусу, називаючи його "невеличким грипом", який не завдасть суттєвої шкоди.

Він також тиснув на місцеву владу в Бразилії, щоб вона послаблювала карантин.

Водночас після новин про його хворобу, політик заявив, що почувається добре, а симптоми у нього проявилися у м'якій формі.

Лише у суботу Болсонару опублікував свою фотографію під час зустрічі з послом США, де бразильський президент був без маски.

Раніше він повідомляв, що лікарі перевірили його легені - і не знайшли відхилень від норми.

Бразилія - друга країна у світі за кількістю хворих та померлих від коронавірусу. Тут вже заразилися більше 1,6 млн людей, більше 65 тис. з яких померли.

Ще у квітні Жаїр Болсонару казав, що навіть якщо заразиться коронавірусом, то "не буде сильно хвилюватися, тому що не відчуватиме нічого, хіба що це буде як невеликий грип чи застуда".

Також він звинувачував медіа у поширенні паніки, що шкодить економіці.

Жаїр Болсонару принципово з'являвся на публічних заходах без маски, навіть у тих регіонах, де були встановлені чіткі правила карантину.

Наприклад, у неділю бразильський міністр закордонних справ опублікував фото зі святкування Дня незалежності США у американському посольстві.

Ніхто з зображених на фото не носив маски.

Пізніше у посольстві Сполучених Штатів повідомили, що в американського посла немає жодних симптомів хвороби, однак він все одно пройде тест.

Перед тим Жаїр Болсонару вже здавав три аналізи на коронавірус, але лише третій виявився позитивним.

Жаїр Болсонару про коронавірус:

"З того, що я бачив, то насправді є й інші види грипу, які вбили більше людей, ніж цей [корнавірус]" (11 березня).

"Сьогодні в нас є інформація, що через наш тропічний клімат, ми майже досягли кінця [пандемії], або ж вона вже завершилася... Вірус не поширюється дуже швидко у такому теплому кліматі, як наш" (18 березня).

"Після того, як мене поранили ножем (На Болсонару був напад у 2018 році, коли він ще був кандидатом у президенти. - Ред.), якийсь невеликий грип мені не нашкодить" (20 березня).

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