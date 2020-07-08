Перші динозаври були невеличкими і полювали на комах - вчені

Динозаврів зазвичай вважають гігантськими істотами, але нове дослідження свідчить про те, що починали вони як зовсім невеличкі створіння.

Копирайт изображения Alex Boersma Image caption Таким, на думку вчених, були предки перших динозаврів

Про це свідчать знайдені на Мадагаскарі рештки викопного родича динозаврів, який жив близько 237 млн років тому.

Його висота була лише 10 см.

Як вважають вчені, цей вид допоможе розібратися і з вкрай недослідженим походженням птерозаврів - крилатих рептилій, які панували у небі в часи динозаврів.

Дослідження опублікували у виданні Національної академії наук США Proceedings of the National Academy of Sciences.

"Є загальне сприйняття динозаврів як гігантів. Але ця нова тварина дуже близька до точки розходження динозаврів і птерозаврів. Й вона напрочуд маленька", - каже один з авторів дослідження Крістіан Каммерер з Природничого музею Північної Кароліни.

Цей вид, що отримав назву Kongonaphon kely (або "крихітний вбивця комах"), знайшла у 1998 році на Мадагаскарі група палеонтологів під керівництвом Джона Флінна з Американського музею природознавства у Нью-Йорку.

І динозаври, і птерозаври належали до древньої групи орнітодірів (з ширшої групи архозаврів).

Копирайт изображения SPL Image caption Птерозаври панували у небі в Мезозойській ері, тоді ж, коли жили динозаври. Але їхнє споріднення до кінця незрозуміле

Але походження цієї групи малодосліджене, оскільки її ранніх видів було знайдено не так вже й багато.

Kongonaphon - не перша викопна мала тварина, відома з ранньої історії групи орнітодірів, але раніше такі види вважали виключеннями, що жили ізольовано.

Загалом вчені думають, що розміри перших архозаврів (група, з якої пішли нелітаючі динозаври, крокодили, птахи, птерозаври і найдавніші орнітодіри) були однаковими.

А потім вже розвинулися до гігантських у лінії динозаврів.

"Аналізуючи зміни розмірів тіла протягом еволюції архозаврів, ми виявили переконливі докази того, що ці розміри різко зменшилися на початку історії динозаврів і птерозаврів", - пояснює доктор Каммерер.

Будова зубів Kongonaphon наводить на висновки, що вониін харчувалися комахами.

Така дієта зазвичай означає невеликі розміри тварин. Ймовірно, саме це дозволило вижити раннім орнітодірам, які зайняли іншу нішу в порівнянні з їхніми переважно м'ясоїдними родичами у той період.

Дослідження також припускає, що різноманітні утворення на шкірі, від простих "ниток" до пір'я, які знаходять і у динозаврів, і у птерозаврів, могли виникнути у їхнього невеличкого предка для регулювання температури.

Річ у тім, що утримання тепла у маленькому тілі - непроста задача, а середньопізний тріасовий період, у якому жила тварина, був епохою кліматичних перепадів. Вчені вважають, що тоді була відчутна різниця між теплими днями і холодними ночами.

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