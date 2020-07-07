Путін прямує до 2036 року. Що йому допомагає?

У Росії суперечливі конституційні реформи підтримала більшість виборців.

Це означає, що президент Путін, який очолював Росію впродовж останніх двох десятиліть, може залишитися при владі до 2036 року.

Опозиційні діячі засудили голосування, стверджуючи, що він прагне бути "пожиттєвим президентом" - твердження, яке Путін заперечує.

Що ж означатимуть ще півтора десятиліття президентства Путіна для Росії та для решти світу?

Про це розповідає редактор BBC з міжнародних питань Гебріел Гейтхаус.

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