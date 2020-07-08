Як Віктор Ляшко зібрався у мери Києва. Інтерв'ю ВВС

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Ще пів року тому його знало небагато людей.

А сьогодні Віктор Ляшко - медійна персона.

У ролі головного санітарного лікаря він інформує українців про боротьбу з коронавірусом в Україні.

Але посада у МОЗ - не мрія всього його життя.

З багатьох джерел лунає інформація, що пан Ляшко зібрався у мери Києва.

Чи погоджував він свою можливу кандидатуру з президентом Зеленським?

Чи збирається вступати до партії "Слуга народу"?

І чи готовий змагатися на праймеріз цієї політсили?

Відповіді на всі ці питання - в інтерв'ю кореспондентки ВВС News Україна Діани Куришко.

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