На Донбасі біля лінії фронту вирують масштабні пожежі
Троє людей загинули, згоріли тисячі гектарів лісу і десятки будинків - поблизу лінії фронту у Луганській області спалахнула масштабна пожежа.
Про це у Facebook розповів Сергій Гайдай, голова Луганської обласної державної адміністрації.
За його словами, заважає гасити пожежу дуже сильний вітер, палаючі шишки розлітаються на сотні метрів.
"У нас біда - величезна пожежа. Вдень був такий вітер, що просто ламав дерева. Я був в епіцентрі, я бачив, як за декілька секунд спалахує гектарами ліс. Це дуже страшна стихія. Зараз вітер стих", - розповів пан Гайдай.
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Стихія вирує на території Новоайдарського району на Луганщині, поблизу сіл Смолянинове, Капітанове, Воронове.
Рятувальники вивезли з зони лиха кілька десятків людей. Троє людей загинуло, дев'ятеро отримали травми і потрапили до лікарні, з них двоє дітей, кажуть у ДСНС.
Водночас прем'єр Денис Шмигаль повідомляє про п'ятьох загиблих ,а поліція про шістьох.
Гасити пожежу допомають військові, підрозділи Нацгвардії. На місце пожежі виїхав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
Вогонь знищив 23 житлових будинки у Смоляниновому, 80 дачних будинків кооперативу "Вовче озеро", пошкодив ще десятки будинків.
За попередніми підрахунками, згоріло 5 тисяч гектарів території. Губернатор Луганщини не виключає підпал, але висновки робити ще рано.
"Ми ще вчора запланували залучити авіацію до гасіння пожежі. Літаки стоять заправлені. Сєпари сказали, що ніякої гарантії безпеки не дамо. То ж ризикувати життям людей ніхто не стане", - розповів чиновник.
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