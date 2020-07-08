Пожежі на Донбасі: поліція розглядає підпал, вогонь локалізували
Поліція розглядає три версії масштабної пожежі на Луганщині.
Серед основних причин - погодні умови, необережне поводження з вогнем та умисний підпал.
Про це голова Нацполіції Ігор Клименко розповів під час засідання оперативного штабу на місці ліквідації.
Раніше губернатор Луганської області не виключав підпал.
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За даними поліції, внаслідок пожежі загинуло п'ятеро людей.
У середу пожежу локалізували, повідомив на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Фактично за ніч, станом на ранок, пожежа була локалізована. Сьогодні вітер стишився, лишається на даний момент три відносно незначних вогнища, які локалізовані", - заявив глава Кабміну.
Боротьба з вогнем триває, а головна мета зараз - допомогти людям, які втратили майно, зазначив він.
За даними уряду, понад 30 будинків згоріли вщент, а площа пожежі сягала близько 5 тисяч гектарів.
"Все було чорне, стояла стіна з диму", - розповіла мешканка одного з сіл.
На місце виїхало керівництво країни - президент Володимир Зеленський зустрівся з мешканцями постраждалих районів. Там також перебувають секретар РНБО Олексій Данілов, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, очільник ДСНС Микола Чечоткін.
Для гасіння пожежі залучили авіацію.
"Авіація вже у повітрі. Особливість використання авіації - це близькість лінії розмежування і відсутність розуміння зі сторони окупаційної влади", - сказав Арсен Аваков на пресконференції на Луганщині.
Поліція розслідує кримінальне провадження - порушення вимог пожежної безпеки.
Наразі розглядають три основні версії причини загоряння: вплив аномально високої температури повітря та погодних умов, необережне поводження з вогнем сторонньою особою або ж умисний підпал з хуліганських чи інших мотивів.
Остаточну причину встановлять лише після комплексу експертиз.
Головне зараз - це врятувати людей, а також не допустити мародерства, кажуть у поліції.
"Ми створили додаткові мобільні групи поліцейських, котрі посилено патрулюють ці райони", - повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко.
До кінця дня планують порахувати збитки від вогню.
Президент Зеленський пообіцяв кожній родині, яка втратила житло, виділити 300 тисяч гривень.
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