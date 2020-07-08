Пожежі на Донбасі: поліція розглядає підпал, вогонь локалізували

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Поліція розглядає три версії масштабної пожежі на Луганщині.

Серед основних причин - погодні умови, необережне поводження з вогнем та умисний підпал.

Про це голова Нацполіції Ігор Клименко розповів під час засідання оперативного штабу на місці ліквідації.

Раніше губернатор Луганської області не виключав підпал.

За даними поліції, внаслідок пожежі загинуло п'ятеро людей.

У середу пожежу локалізували, повідомив на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Фактично за ніч, станом на ранок, пожежа була локалізована. Сьогодні вітер стишився, лишається на даний момент три відносно незначних вогнища, які локалізовані", - заявив глава Кабміну.

Боротьба з вогнем триває, а головна мета зараз - допомогти людям, які втратили майно, зазначив він.

За даними уряду, понад 30 будинків згоріли вщент, а площа пожежі сягала близько 5 тисяч гектарів.

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"Все було чорне, стояла стіна з диму", - розповіла мешканка одного з сіл.

На місце виїхало керівництво країни - президент Володимир Зеленський зустрівся з мешканцями постраждалих районів. Там також перебувають секретар РНБО Олексій Данілов, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, очільник ДСНС Микола Чечоткін.

Для гасіння пожежі залучили авіацію.

"Авіація вже у повітрі. Особливість використання авіації - це близькість лінії розмежування і відсутність розуміння зі сторони окупаційної влади", - сказав Арсен Аваков на пресконференції на Луганщині.

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Поліція розслідує кримінальне провадження - порушення вимог пожежної безпеки.

Наразі розглядають три основні версії причини загоряння: вплив аномально високої температури повітря та погодних умов, необережне поводження з вогнем сторонньою особою або ж умисний підпал з хуліганських чи інших мотивів.

Остаточну причину встановлять лише після комплексу експертиз.

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Головне зараз - це врятувати людей, а також не допустити мародерства, кажуть у поліції.

"Ми створили додаткові мобільні групи поліцейських, котрі посилено патрулюють ці райони", - повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко.

До кінця дня планують порахувати збитки від вогню.

Президент Зеленський пообіцяв кожній родині, яка втратила житло, виділити 300 тисяч гривень.

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