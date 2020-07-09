Копирайт изображения Getty Images

Зірка американського музичного серіалу Glee ("Хор" в українському прокаті) Ная Рівера зникла безвісти. Її чотирирічного сина знайшли у човні посеред озера Піру на півдні Каліфорнії.

За даними офісу шерифа округу Вентура, 33-річна акторка орендувала плоскодонний човен у середу ввечері. Озеро, де знайшли її сина, лежить на північний захід від Лос-Анджелеса.

Триває пошукова операція.

Офіс шерифа раніше повідомив у Twitter, що шукають людину, яка, "можливо, затонула".

Поліція також розмістила кадри пошукової операції за участі водолазів і гелікоптера.

"У мене поки що немає всіх даних щодо глибини в тому конкретному місці, де знайшли човен, і які були зовнішні умови", - сказав телеканалу CBS Los Angeles капітан Ерік Бучау, представник офісу шерифа.

Поліція вилучила автомобіль, на якому Ная Рівера і її син приїхали до озера.

Що відомо про інцидент на озері?

Сина пані Рівери знайшли люди, які були на іншому човні, через три години після того, як акторка орендувала човен, повідомляє телеканал CBS Los Angeles з посиланням на офіс шерифа.

Також відомо зі слів хлопчика, що вони з матір'ю разом плавали, але "мама у човен не повернулася".

Офіційний представник офісу шерифа повідомив агентству AFP, що дитина спала, коли її знайшли. На хлопчику був рятувальний жилет.

7 липня Ная Рівера розмістила у Twitter своє фото з сином і написала: "Лише удвох".

Чим відома Ная Рівера?

Кар'єра пані Рівери у шоу-бізнесі стартувала ще у дитинстві, коли вона почала зніматися в телесеріалах і рекламних роликах.

У 4 роки вона виконала одну з головних ролей в американському ситкомі "Королівська родина", знімалася в багатьох інших шоу.

Однак популярність до неї прийшла з роллю Сантани Лопез - однієї з головних персонажів серіалу "Хор", що виходив на американському телеканалі Fox з 2009 по 2015 рік.

Рівера знімалася в шести сезонах серіалу, який розповідає про життя хору під назвою New Directions ("Новий напрямок").

У 2014 році вона виконала головну роль у трилері-блокбастері "Дім" і того ж року вийшла заміж за актора Раяна Дорсі, від якого народила сина.

У 2018-му вони розлучилися.

Двоє колег акторки з серіалу "Хор" загинули.

Канадський актор Корі Монтейт, який здобув широку популярність за роль одного з героїв цього серіалу - Фіна Хадсона, помер у 2013 році від передозування наркотиків у віці 31 року.

2018 року Марк Саллінг - ще один актор, який знімався в цьому серіалі, - наклав на себе руки у віці 35 років. До цього він визнав себе винним у зберіганні дитячої порнографії і чекав на вирок.

Ная Рівера зустрічалася певний час із Саллінгом, однак він не був батьком її дитини.

У 2010-2012 рр. вона тричі входила до списку журналу Maxim "100 найсексуальніших жінок" планети.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!