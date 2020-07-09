Без їжі та музикантів: як гуляють весілля після карантину. Погляд з Британії

Британія, яка ледь не найбільше постраждала від коронавірусу в Європі, кілька місяців тому вдалася до жорстких заходів, щоб стримати поширення вірусу.

У країні навіть заборонили весілля, аби не допустити скупчення великої кількості людей в одному місці.

І ось нарешті минулими вихідними заборону на одруження скасували. Однак - за певних умов. Уряд оприлюднив цілу низку правил для безпечних весіль.

Зокрема, на церемонії має бути не більше 30 гостей, плюс - ніякої їжі та музикантів. Окрім того, батькові нареченої тепер заборонено вести дочку до вівтаря.

Що іще зміниться для тих, хто бажає взяти шлюб?

Про це кореспондентка BBC News Україна Анастасія Грібанова розповіла в ефірі наших телевізійних партнерів СТБ.

Це - фрагмент включення у програмі СТБ "Вікна-Новини" із Тетяною Висоцькою.

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