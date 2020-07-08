Чому Іран не платить компенсацію за збитий український літак?

Через пів року після того, як Іран збив український пасажирський літак, ані родичі, ані МАУ не отримали компенсацій.

Більше того, сторони і досі не можуть розпочати переговори.

Що робить Україна для того, щоб досягнути справедливості у цій справі, та що ускладнює співпрацю з іранською стороною? Такі запитання поставила BBC News Україна заступнику міністра закордонних справ України Євгенію Єніну.

8 січня над Теграном ракета влучила у пасажирський Боїнг української авіакомпанії МАУ. Усі пасажири і члени екіпажу загинули, а Іран згодом визнав, що помилково збив літак.

Після цього інтерв'ю, яке ВВС News Україна взяла 7 липня 2020 року, іранська сторона заявила, що готова до переговорів з Україною 20 липня.

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