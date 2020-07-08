Чому горить схід України? Випуск новин 08.07.2020
У випуску 8 липня:
- Україна у вогні. Розповідь очевидців масштабних пожеж на Донбасі. І експертний аналіз причин займань: зміни клімату чи людська діяльність.
- Чому Іран не платить компенсацій за збитий літак МАУ? Після виходу інтерв'ю ВВС із представником українського МЗС іранська сторона заявила про готовність до діалогу;
- Науковий підхід до соціальної дистанції. Якщо визначити її на око не вдається - допоможе спеціальний пристрій.
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