Виходець з України і головний свідок проти Трампа - чому він пішов з армії США

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Виходець з України, підполковник Олександр Віндман був одним з головних свідків на слуханнях щодо імпічменту президента США Дональда Трампа восени минулого року.

Він звільнився зі збройних сил США.

За словами адвоката Девіда Прессмана, Віндмана до такого кроку підштовхнула "кампанія з булінгу, залякування і розплати", яку влаштував президент Трамп.

Підполковник Віндман, який ще в дитинстві іммігрував до США з України, минулого року чув телефонну розмову Трампа з українським президентом Володимиром Зеленським.

Це стало приводом для справи про імпічмент Трампа.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Після розмвои двох президентів по телефону у Трампа почалися проблеми

Всупереч вказівкам президента, Віндман дав свідчення і підтвердив, що та розмова президентів викликала у нього занепокоєння.

Конгрес, в якому більшість голосів мають демократи, в грудні проголосувала за імпічмент Трампа, однак в Сенаті, який контролюють республіканці, Трампа на початку лютого виправдали.

Незабаром після цього більшість посадових осіб, які давали свідчення щодо імпічменту, втратили свої посади. Підполковника Віндмана, прикомандированого з Пентагону до Ради нацбезпеки в Білому домі, вивели з Білого дому під охороною і анулювали йому пропуск.

Однак Віндман продовжував свою службу за основним місцем роботи в міністерстві оборони.

У червні, коли йому мали надати чергове звання полковника, в пресі з'явилися публікації про те, що Білий дім викреслить його зі списків на підвищення.

"Патріотизм підполковника Віндмана коштував йому кар'єри", - заявив Прессман.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Американський підполковник Олександр Віндман повідомив на слуханнях у Конгресі, що йому пропонували стати міністром оборони України

Пізніше і сам Віндман підтвердив в Twitter, що попросив про відставку з військової служби.

Сьогодні я офіційно попросив про звільнення з сухопутних військ США - організації, яку я люблю. Ми з моєю родиною чекаємо на новий розділ у нашому житті", - написав він.

Білий дім і сам президент Трамп поки не коментували відставку Олександра Віндмана.

Минулого року команда президента Зеленського пропонувала Олександру Віндману стати міністром оборони України.

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