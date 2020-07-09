Скандал у ДБР через справи Порошенка: чи справді тиснули на слідчих

Копирайт изображения УНІАН Image caption Через справи проти Петра Порошенка стався справжній політичний скандал всередині ДБР

Олег Корецький, керівник слідчої групи ДБР, яке вело більшість "справ Порошенка", заявив, що нове керівництво тиснуло на нього через плани закрити деякі справи проти експрезидента.

За його словами, з травня 2019 року було 13-15 справ, у яких фігурантом був Петро Порошенко.

За більшістю з них провели всі слідчі дії й у січні-лютому потрібно було ухвалювати рішення щодо них — закривати чи передавати до суду.

"Я звернувся до керівництва ДБР і сказав, що, на мою думку, ряд справ треба закривати, бо перспектив немає", - заявив Корецький.

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Після цього, за його словами, на слідчого почався "сильний тиск": "Мене поставили перед фактом, що я повинен піти з ДБР... "Ми тебе не бачимо, нам потрібна посада".

А два тижні тому Олегу Корецькому повідомили про скорочення його посади, і він звернувся до медіа.

"Безперспективні справи"

"На мою думку, більшість справ, у яких фігурує Петро Порошенко, безперспективні і їх потрібні закривати", - наголосив Олег Корецького.

Він також перерахував низку таких справ, де, як він вважає, немає складу злочину.

Зокрема, це справа про можливе ухиляння від сплати податків під час продажу "Кузні на Рибальському", справа про купівлю каналу "Прямий", справа про декларування доходів, справа про підготовку Мінських угод, справа про Липецьку фабрику Roshen, справа про передачу землі на Миколаївщині та справа про призначення Семочка.

Також Олег Корецький вважає "абсолютно безглуздим" провадження у справі про "розпалювання міжрелігійної ворожнечі при створенні ПЦУ" (так звана "справа томоса").

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Водночас три справи проти Порошенка вже були закриті за останній місяць: про несвоєчасне призначення ним суддів, про подання на призначення прем'єр-міністра Гройсмана без існування парламентської коаліції і "тиск на суди" під час націоналізації "Приватбанку".

Олег Корецький відмовився коментувати ще дві справи - про картини і "плівки Байдена", адже він не вів їх.

Слідчий ДБР заявив, що не планує сам звільнятися з бюро, але не виключив, що на нього тиснутимуть і позбавлення посади через його активність у медіа.

"Політично мотивована" неправда

У ДБР раніше заявили про те, що твердження Олега Корецького про тиск на нього "не відповідають дійсності і є політично мотивованими".

Там також звинуватили свого колегу у можливому "розголошенні відомостей досудового розслідування".

"Управління внутрішнього контролю ДБР перевірить інформацію, викладену в публічних заявах зазначеного працівника бюро", - пообіцяли в ДБР.

У бюро також пов'язали заяви Корецького "з одним із фігурантів кримінальних проваджень" (вочевидь, мова йде про Петра Порошенка") та назвали їх "політичним тиском".

А у Facebook ДБР ще додали, ніби Корецький "зливав" службову інформацію, що підтвердило службове розслідування через поліграф.

Сам Корецький згодом все це заперечив.

Що відомо про Олега Корецького

Олег Корецький на сайті ДБР значиться як начальник Третього відділу Першого управління організації досудових розслідувань.

Це управління, яке розслідує злочини у сфері службової діяльності та корупції.

Він працює в центральному апараті ДБР з березня 2019 року - ще з часів, коли керівником там був Роман Труба.

Зокрема, людина з іменем "Олег Корецький" фігурує на так званих "плівках Труби": на них він з колишнім керівником ДБР, ймовірно, обговорював "адекватні справи" проти Порошенка.

Сам він автентичність плівок коментувати відмовився.

Вважається, що саме Корецький відкривав частину справ проти експрезидента за заявами Андрія Портнова.

А на початку цього року він робив офіційні заяви від ДБР щодо справ Порошенка, зокрема, спростував дані про те, що п'ятого президента нібито викликали на допити через Telegram чи медіа.

Але широко відомим Олег Корецький став лише 8 липня, коли дав відверте інтерв'ю сайтам "Главком", "Цензор.нет" і каналу "Прямий".

У ньому він розповів про конфлікт з новим керівництвом ДБР - зокрема, з Олександром Бабіковим через виклики на допити Порошенка та "відсутність складу злочину" в деяких справах проти нього.

Він також заявив про закриття однієї справи - щодо нібито ухиляння від сплати податків "Кузні на Рибальському".

Олег Корецький не вважає, що у справі проти Порошенка про призначення Семочка в Головне управління розвідки є склад злочину.

Ще Корецький розповів про те, що керівництво ДБР вимагало від нього вести розслідування проти каналу "Прямий", але він відмовився через те, що там також "немає складу злочину".

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