Бумер і лого ЛГБТ. Якщо хтось перестане купувати BMW, то "це їхнє право"

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В українському офісі BMW пояснили BBC News Україна, чому змінили свій логотип у соцмережах на "веселковий прапор" ЛГБТ і прокоментували заклики не купувати їхні авто через це.

Раніше один з клієнтів BMW в Україні зізнався, що через такий "брендинг" продасть своє авто марки BMW.

Право на власну думку

"Бренд BMW побудований на принципах толерантності та різноманіття. Це означає, що ми проти будь-яких ознак дискримінації", - повідомили BBC News Україна в "АВТ Баварія Україна", яка є офіційним імпортером марки в Україні.

Там додали, що "різноманітність культури BMW є частиною ДНК нашого бренду".

У компанії також твердять, що без цього їхні автомобілі не були б такими різносторонніми та інноваційними.

"Ми, як BMW Україна, поважаємо думку інших і розділяємо толерантність нашого головного офісу у Мюнхені. Якщо хтось не підтримує нас та перестає купувати автомобілі BMW з цієї причини, вони мають повне право на власну думку", - відзначили у "АВТ Баварія Україна".

З чого все почалося

BMW - всесвітньо відомий автовиробник.

Машини бренду довгий час були втіленням "успішних чоловіків". На пострадянськму просторі вони певний час асоціювалися з кримінальними "розбірками" (оспіваними у російському фільмі "Бумер"). Під час Другої світової війни компанія виробляла мотоцикли і двигуни для Вермахту.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Під час Другої світової війни завод BMW виробляв військові мотоцикли (керівництво компанії наполягає, що це було вимушеного і проти його волі). На йото - реконструкція 2017 року

28 червня BMW на своєму офіційному акаунті у Facebook опублікувала свій логотип на тлі "райдужного прапору", символу ЛГБТ-спільноти.

"Ми віримо в те, що у відкритому суспільстві ніхто не має зазнавати утисків чи бути привілейованим, або ж переслідуватися через етнічне походження, колір шкіри, національність, стать, релігію, обмежені можливості чи вік", - пояснили у компанії.

Там додали, що ні у самій BMW, ні у її соцмережах немає місця для ненависті чи неповаги.

Продати BMW

Такий крок німецького автовиробника викликав незадоволення деяких українських автолюбителів.

Наприклад, Андрій Лісінчукз Рівненщини написав у Facebook, що з дитинства любив машини BMW. Але тепер цінності концерну суперечать його власним "духовним цінностям".

"Для мене цей рух не є "гордістю", а безчестям", - додав чоловік, маючи на увазі ЛГБТ-рух.

"Я більше не можу підтримувати BMW і закликаю всіх людей, які противляться гріху, більше не підтримувати компанії автовиробників, виробників одягу, речей, та інших товарів та послуг, які підтримують ЛГБТІ+ спільноти і розділяють їх так звані "цінності", - пояснив Андрій Лісінчук і додав, що "ми проти гріха".

Він також відзначив, що змушений виставити на продаж свою BMW 740i.

Копирайт изображения Auto RIA

Цей допис викликав бурхливу дискусію. Частина користувачів підтримала чоловіка.

Утім, більше було жартів. Наприклад, Юрій Пилипенко відповів: "Продаєте а не спалюєте, тобто хочете мати гешефт і гроші від іншої людини, яка підтримує ЛГБТ".

А Денис Гороховський написав: "Я багато зустрічав на дорогах водіїв бмв, тому не бачу в новому лого нічого дивного, я давно підозрював".

Схожий логотип нещодавно опублікував і Mercedes.

Копирайт изображения Mercedes

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