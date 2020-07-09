Бумер і лого ЛГБТ. Якщо хтось перестане купувати BMW, то "це їхнє право"
В українському офісі BMW пояснили BBC News Україна, чому змінили свій логотип у соцмережах на "веселковий прапор" ЛГБТ і прокоментували заклики не купувати їхні авто через це.
Раніше один з клієнтів BMW в Україні зізнався, що через такий "брендинг" продасть своє авто марки BMW.
Право на власну думку
"Бренд BMW побудований на принципах толерантності та різноманіття. Це означає, що ми проти будь-яких ознак дискримінації", - повідомили BBC News Україна в "АВТ Баварія Україна", яка є офіційним імпортером марки в Україні.
Там додали, що "різноманітність культури BMW є частиною ДНК нашого бренду".
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У компанії також твердять, що без цього їхні автомобілі не були б такими різносторонніми та інноваційними.
"Ми, як BMW Україна, поважаємо думку інших і розділяємо толерантність нашого головного офісу у Мюнхені. Якщо хтось не підтримує нас та перестає купувати автомобілі BMW з цієї причини, вони мають повне право на власну думку", - відзначили у "АВТ Баварія Україна".
З чого все почалося
BMW - всесвітньо відомий автовиробник.
Машини бренду довгий час були втіленням "успішних чоловіків". На пострадянськму просторі вони певний час асоціювалися з кримінальними "розбірками" (оспіваними у російському фільмі "Бумер"). Під час Другої світової війни компанія виробляла мотоцикли і двигуни для Вермахту.
28 червня BMW на своєму офіційному акаунті у Facebook опублікувала свій логотип на тлі "райдужного прапору", символу ЛГБТ-спільноти.
"Ми віримо в те, що у відкритому суспільстві ніхто не має зазнавати утисків чи бути привілейованим, або ж переслідуватися через етнічне походження, колір шкіри, національність, стать, релігію, обмежені можливості чи вік", - пояснили у компанії.
Там додали, що ні у самій BMW, ні у її соцмережах немає місця для ненависті чи неповаги.
Продати BMW
Такий крок німецького автовиробника викликав незадоволення деяких українських автолюбителів.
Наприклад, Андрій Лісінчукз Рівненщини написав у Facebook, що з дитинства любив машини BMW. Але тепер цінності концерну суперечать його власним "духовним цінностям".
"Для мене цей рух не є "гордістю", а безчестям", - додав чоловік, маючи на увазі ЛГБТ-рух.
"Я більше не можу підтримувати BMW і закликаю всіх людей, які противляться гріху, більше не підтримувати компанії автовиробників, виробників одягу, речей, та інших товарів та послуг, які підтримують ЛГБТІ+ спільноти і розділяють їх так звані "цінності", - пояснив Андрій Лісінчук і додав, що "ми проти гріха".
Він також відзначив, що змушений виставити на продаж свою BMW 740i.
Цей допис викликав бурхливу дискусію. Частина користувачів підтримала чоловіка.
Утім, більше було жартів. Наприклад, Юрій Пилипенко відповів: "Продаєте а не спалюєте, тобто хочете мати гешефт і гроші від іншої людини, яка підтримує ЛГБТ".
А Денис Гороховський написав: "Я багато зустрічав на дорогах водіїв бмв, тому не бачу в новому лого нічого дивного, я давно підозрював".
Схожий логотип нещодавно опублікував і Mercedes.
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