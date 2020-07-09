Де експрезидент-утікач Янукович святкує ювілей. Випуск новин
У випуску 9 липня:
- ВООЗ вивчає висновки вчених, що коронавірус може передаватися повітряним шляхом. Досі вважали основною версією - крапельний шлях;
- Що відомо про життя колишнього українського президента-вигнанця Януковича, якому сьогодні 70;
- За що Анджей Дуда геїв не любить - репортаж нашого кореспондента про гомофобію в нинішній президентській кампанії в Польщі;
- І старенький, але гарненький - унікальний тролейбус курсує вулицями міста Рівне.
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