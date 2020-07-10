Мера Сеула знайшли мертвим. Він залишив загадкову передсмертну записку

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Поліція виявила тіло мера південнокорейської столиці Сеула Пака Вонсуна після того, як він зник безвісти в четвер.

Перед зникненням він залишив дивне повідомлення, тож донька політика забила тривогу.

Тіло Пака знайшли на горі Бугак на півночі Сеула, неподалік від місця, де востаннє фіксували сигнал його мобільного телефону.

Причину смерті ще не оголосили.

Поліція заявила, що розслідує справу як самогубство, повідомляє інформаційне агентство Yonhap.

Пізніше в медіа потрапив текст записки, яку начебто написав Пак Вонсун.

"Пробачте мені, всі. Я дякую всім, хто був зі мною в житті", - йдеться в записці.

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Виявилось, що за кілька годин до зникнення Пака Вонсуна одна зі співробітниць подала заяву про сексуальні домагання з його боку. Але поки що немає підтвердження, що саме це зіграло визначальну роль у його смерті.

Мер Сеула не прийшов на роботу у четвер, скасувавши зустріч з представниками президента у своєму офісі мерії, повідомляє Associated Press.

Востаннє Пака Вонсуна зафіксували камери стеження о 10:53 за місцевим часом біля входу в лісисту зону, там же востаннє виявили телефонний сигнал.

На пошуки вирушили близько 600 поліціянтів та рятувальників, які використовували безпілотники та собак, обстежуючи територію довкола годинами.

Біля лікарні Національного університету Сеула зібрався натовп людей пізно ввечері у четвер, як тільки з'явилися непідтверджені повідомлення, що політика знайшли і привезли туди.

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Пака вперше обрали мером Сеула у 2011 році. Його безпрецедентно переобирали ще двічі. Востаннє - у червні минулого року.

Він вступив в конфронтацію з колишнім президентом країни Пак Кин Хе, відкрито підтримавши мільйони людей, які протестували проти неї у 2017 році.

Після цього їй оголосили імпічмент та офіційно звинуватили та ув'язнили за хабарництво та зловживання владою.

Пак був членом місцевої Демократичної партії. Повідомляли, що його кандидатуру розглядали як можливого кандидата на майбутніх президентських виборах у 2022 році.

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