Копирайт изображения AFP Image caption Свята Софія має величезну вагу і як релігійний, і як політичний символ

Турецький суд скасував музейний статус всесвітньо відомого культурного об'єкту - Святої Софії (Айя-Софія) в Стамбулі. Таке рішення дозволяє перетворити її на мечеть.

Це - суперечливий крок, оскільки 1500-річна Свята Софія була заснована як собор. Пізніше османи зробили з неї мечеть. У 1934 році вона перетворилась на музей.

Айя-Софія - об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Раніше ЮНЕСКО закликала Туреччину не змінювати статус музею без обговорення.

Минулого року президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловився за те, аби знову зробити Софію мечеттю.

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Ісламісти в Туреччині давно закликали перетворити музей на мечеть, але світські представники опозиції виступили проти цього.

Ця ідея викликала критику з боку релігійних та політичних лідерів у всьому світі.

Чому це важливо?

Через свою 1500-річну історію Софія має величезне релігійне, духовне та політичне значення для різних спільнот всередині Туреччини та за її межами.

Ісламістські угруповання та консервативні мусульмани вимагають знову перетворити будівлю на мечеть і влаштовують протести проти закону 1934 року, який забороняє релігійні служби у будівлі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Чимало мусульман хочуть молитися в Софії

Вселенський Патріарх Варфоломій застерігав, що перетворення будівлі на мечеть "розчарує мільйони християн" і розділить два світи.

Державний секретар США Майк Помпео заявляв, що будь-яка зміна статусу Софії зменшить здатність пам'ятки "служити людству як міст між людьми різних релігійних традицій і культур".

Але міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу наполягав, що рішення ухвалюватиме Туреччина, бо будівля розташована на її території.

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