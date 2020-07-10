Айя-Софія: легендарний музей дозволили знову зробити мечеттю
Турецький суд скасував музейний статус всесвітньо відомого культурного об'єкту - Святої Софії (Айя-Софія) в Стамбулі. Таке рішення дозволяє перетворити її на мечеть.
Це - суперечливий крок, оскільки 1500-річна Свята Софія була заснована як собор. Пізніше османи зробили з неї мечеть. У 1934 році вона перетворилась на музей.
Айя-Софія - об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Раніше ЮНЕСКО закликала Туреччину не змінювати статус музею без обговорення.
Минулого року президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловився за те, аби знову зробити Софію мечеттю.
Ісламісти в Туреччині давно закликали перетворити музей на мечеть, але світські представники опозиції виступили проти цього.
Ця ідея викликала критику з боку релігійних та політичних лідерів у всьому світі.
Чому це важливо?
Через свою 1500-річну історію Софія має величезне релігійне, духовне та політичне значення для різних спільнот всередині Туреччини та за її межами.
Ісламістські угруповання та консервативні мусульмани вимагають знову перетворити будівлю на мечеть і влаштовують протести проти закону 1934 року, який забороняє релігійні служби у будівлі.
Вселенський Патріарх Варфоломій застерігав, що перетворення будівлі на мечеть "розчарує мільйони християн" і розділить два світи.
Державний секретар США Майк Помпео заявляв, що будь-яка зміна статусу Софії зменшить здатність пам'ятки "служити людству як міст між людьми різних релігійних традицій і культур".
Але міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу наполягав, що рішення ухвалюватиме Туреччина, бо будівля розташована на її території.
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