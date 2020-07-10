Нідерланди подали позов до Росії через збитий "Боїнг" MH17

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Кабінет міністрів Нідерландів оголосив, що подає позов до Росії у Європейський суд з прав людини через катастрофу "Боїнга" MH17 на сході України 2014 року.

Таким чином влада Нідерландів підтримала індивідуальні скарги, з якими раніше звернулися до ЄСПЛ родичі загиблих.

"Забезпечення справедливості для 298 жертв катастрофи рейса MH17 і їхніх родичів - пріоритет роботи уряду", - заявив міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок.

У ЄСПЛ повідомили "Інтерфаксу", що отримали від Нідерландів документ і вивчають його.

Раніше Голландія поклала на Росію відповідальність за катастрофу літака.

Так звана державна скарга повинна привести до того, що інформація, яка є у Нідерландів у цій справі, також стане доступною для позовів найближчих родичів.

У Росії назвали це рішення дивним.

"Дуже дивна ініціатива в усіх відношеннях: не завершено слідство - це раз, немає судових рішень національного рівня - це два, і, нарешті, до чого тут ЄСПЛ?", - цитує "Інтерфакс" глава комітету Ради Федерації з міжнародних справ Костянтина Косачева.

Катастрофа "Боїнга-777" сталася над Донбасом 17 липня 2014 року.

Літак прямував рейсом MH17 авікомпанії Malaysia Airlines з Амстердама в Куала-Лумпур. На його борту було 298 людей, всі вони загинули.

Більшість пасажирів на борту були громадянами Нідерландів.

Літак збили з установки "Бук", що належала курській 53-й бригаді ППО російських збройних сил, заявила рік тому слідча група, в яку входять представники п'яти країн.

Росія послідовно заперечує причетність своїх військових до катастрофи літака.

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