Я працюю водійкою таксі
- 11 липня 2020
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"Деякі чоловіки бояться, кажуть: "О Боже, мене жінка ще не везла", - говорить водійка таксі Женя.
Вона втратила роботу кухарки через карантин, і вже три місяці працює в таксі.
Найбільш небезпечними, на її думку, є три фактори: інші водії, пішоходи та п'яні пасажири.
Також Женя вважає, що є хороші водії як жінки, так і чоловіки - усе залежить від людини.
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