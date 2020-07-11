Я працюю водійкою таксі

"Деякі чоловіки бояться, кажуть: "О Боже, мене жінка ще не везла", - говорить водійка таксі Женя.

Вона втратила роботу кухарки через карантин, і вже три місяці працює в таксі.

Найбільш небезпечними, на її думку, є три фактори: інші водії, пішоходи та п'яні пасажири.

Також Женя вважає, що є хороші водії як жінки, так і чоловіки - усе залежить від людини.

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