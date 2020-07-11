Рідкісних річкових горил з дитинчатами помітили в Нігерії

Копирайт изображения WCS Image caption Річкові горили уникають людей

Екологам вдалося зробити кілька рідкісних фото річкових горил, що перебувають на межі зникнення. На кольорових знімках - кілька дорослих горил з дитинчатами.

Фото зробили за допомогою камери відеоспостереження, встановленої Товариством охорони дикої природи в лісах на півдні Нігерії.

Річкові горили (підвид західної горили) знаходяться на межі зникнення і є найбільш нечисленним підвидом людиноподібних приматів.

Загалом у світі їх залишилося близько 300 особин. Велика частина з них живе у гірській місцевості, в лісах на кордоні Нігерії і Камеруну. У другій половині 2000-х років уряд Камеруну для збереження популяції річкових горил створив національний парк на кордонах з Нігерією.

Екологи з Товариства охорони дикої природи кажуть, що знімки з камери спостереження дають надію, що популяція річкових горил поступово відновлюється.

Копирайт изображения WCS Nigeria Image caption Цих річкових горил "вхопила" камера спостереження у травні цього року

Приматолог Джон Оутс, один з авторів плану порятунку підвиду (який розробили понад 25 років тому), говорить, що отримані знімки - справжній успіх.

"Ми раді отримати свідчення того, що горили у цих горах успішно розмножуються. За останній час у нас було лише кілька фото цих горил", - говорить Джон Оутс.

"Ми дуже мало знаємо про те, що відбувається з цим підвидом горил, тому побачити молодняк [на фото] - дуже радісно", - зазначив учений.

Річкові горили рідко потрапляють у поле зору людей, оскільки живуть в гірській місцевості, у важкодоступних ділянках лісу. Вони ретельно уникають зустрічей з людиною, тому екологи можуть робити висновки про кількість особин і ареали їхнього існування переважно по слідах, які вони залишають у пошуках їжі.

У 2012 році Товариство охорони дикої природи встановило близько 50 камер в лісах на кордоні Нігерії і Камеруну, однак в об'єктиви цих камер горили потрапляють вкрай рідко, особливо з дитинчатами.

Чисельність річкових горил зменшувалася протягом десятиліть - через зменшення місць проживання, також вони нерідко ставали жертвами браконьєрів і мисливців. За останні 25 років жодної смерті серед річкових горил від рук мисливців і браконьєрів не зафіксували.

Екологи кажуть, що таким успіхом завдячують місцевим, які вже 25 років активно допомагають вченим у збереженні популяції рідкісного підвиду горил.

Природозахисники співпрацюють з мешканцями кількох селищ у Камеруні і Нігерії.

"Мені дуже приємно бачити ці чудові знімки річкових горил з дитинчатами в наших лісах", - говорить голова нігерійського селища Каньянг Габріель Ора.

Копирайт изображения WCS Nigeria Image caption Камера спостереження також зафіксувала цього самця річкової горили

Однак капкани мисливців і браконьєрів досі становлять небезпеку для горил, особливо для дитинчат, які можуть отримати серйозну травму, потрапивши у такий капкан.

Самки горили народжують раз на чотири роки. Вагітність триває близько 250-270 днів. Зазвичай горила виношує одне дитинча, вкрай рідко - двоє. Малеча харчується материнським молоком майже до трьох років.

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