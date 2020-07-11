Відпочинок в Хорватії: тепер лише з тестом або самоізоляцією

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Уряд Хорватії посилив правила в'їзду в країну для громадян третіх країн, зокрема і для українців, повідомили в посольстві України в Хорватії.

Зокрема, тепер громадянам України для в'їзду необхідно буде здати ПЛР-тест на коронавірус або пройти двотижневу самоізоляцію.

Досі Хорватія була єдиною країною ЄС, яка впускала українських туристів без обмежень.

Як зазначили в посольстві, від самоізоляції звільнять українців, які в'їжджають в країну з туристичною чи діловою метою, або для навчання, за наявності негативного результату ПЛР-тесту, зробленого не пізніше, ніж за 48 годин до в'їзду.

У посольстві уточнили, що ці 48 годин враховуються від часу взяття забору до прибуття на прикордонний перехід.

Якщо тесту немає, тоді доведеться 14 днів провести на самоізоляції.

Також при в'їзді в країну з особистих причин є можливість скоротити терміни перебування на самоізоляції до 7 днів. Для цього треба зробити ПЛР-тесту на SARS-CoV-2 за особистий кошт безпосередньо в Хорватії. Його результат має бути негативним.

Раніше Чорногорія Правила в'їзду для українців уточнила і Чорогорія. Так для пасажирів авіарейсів з України та Білорусі наявності тестів на коронавірус не вимагається.

Водночас туристам, що прямують до Чорногорії наземним транспортом, потрібно мати зроблений не пізніше ніж за 72 години до перетину кордону негативний тест на коронавірус.

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У МЗС України повідомили, що для подорожей українських туристів відкриті 23 країни світу.

У переліку - популярні серед українських туристів напрямки. Це Британія, США, Туреччина, Албанія, Сербія, Північна Македонія, Чорногорія, Білорусь, Мексика, Єгипет, Туніс, Республіка Корея.

Також відкриті для українських мандрівників кілька країн Африки та Близького Сходу.

У деяких з цих країн діє умова про проходження 14-денного карантину. А після повернення, наприклад, Єгипту та Чорногорії, потрібно пройти 14-денний карантин в Україні.

Детальну інформацію щодо кожної країни можна отримати на інтерактивній мапі МЗС.

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