В Австралії акула вбила підлітка-серфера

Копирайт изображения Reuters Image caption Інші серфери намагалися врятувати хлопця

Біля північного узбережжя Нового Південного Уельсу на сході Австралії акула напала на підлітка, який займався серфінгом. Хлопець загинув, повідомляє поліція.

За свідченнями очевидців, 15-річний хлопець займався серфінгом, коли отримав важкі травми ноги на пляжі Вулі, 630 км на північ від Сіднея.

На допомогу прийшли серфери, які перебували поблизу. Один з них намагався відштовхнути акулу.

Першу допомогу постраждалому надали на пляжі, але хлопець помер на місці події.

Поліція розпочала офіційне розслідування. Ім'я підлітка не називають.

Один зі свідків розповів, що, ймовірно, це була велика біла акула, яку ще називають акулою-людожером. Вони активні у цьому районі в цю пору року.

Це вже п'ятий смертельний напад акули в Австралії цього року.

У квітні акула напала і вбила 23-річного рейнджера з Квінсленду на Великому Бар'єрному рифі.

У черговому смертельному нападі в червні акула відгризла ногу серферу біля Кінгскліффа, 800 км на північ від Сіднея.

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