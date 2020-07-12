В Україну йде похолодання з дощами і грозами

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На початку наступного тижня Україну очікує похолодання. Такий прогноз зробили в Укргідрометцентрі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Метеорологи прогнозують, що у найближчі дві доби прохолодне і вологе повітря пошириться на всю територію країни і пройдуть дощі.

У Карпатах в ніч проти понеділка очікують сильні зливи та вітер 30-35 м/с у горах, на Закарпатті - 20-25 м/с.

У понеділок, 13 липня, на більшій частині території України, крім західних областей, пройдуть короткочасні дощі та грози. В східних областях місцями буде град і шквали вітру 17-22 м/с.

Температура вночі у більшості регіонів складатиме 8-13 градусів, вдень 17-22. У південних і східних областях вночі температура становитиме 15-20 градусів, вдень 25-30 градусів.

У Києві вночі та вранці пройде короткочасний дощ або гроза, вдень без опадів. Температура вночі становитиме 11-13 градусів, вдень близько 20 градусів.

У вівторок, 14 липня, у лівобережних регіонах очікують невеликі дощі або грози, у східних регіонах місцями зливи, на решті території - без істотних опадів.

Температура вночі складатиме 9-14 градусів, в східних областях 14-19 градусі, вдень по всій території 19-24 градусів.

У Києві 14 липня опадів не очікують. Температура становитиме вночі 11-13 градусів, вдень 21-23 градусів.

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