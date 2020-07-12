"Це просто комбо" - як стихія знищила туризм у Карпатах
- 12 липня 2020
- Поділіться цим Facebook
- Поділіться цим Messenger
- Поділіться цим Twitter
- Поділіться цим Facebook
- Поділіться цим Messenger
- Поділіться цим Twitter
-
Поділитися
Поділіться цимЦе зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
-
-
-
MessengerПоділіться цим Messenger
-
MessengerПоділіться цим Messenger
-
-
TelegramПоділіться цим Telegram
-
ViberПоділіться цим Viber
-
Поділіться цимhttps://www.bbc.com/ukrainian/news-53380086?at_campaign=64&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_custom2=twitter&at_custom3=BBC+UA&at_custom4=572CB768-C447-11EA-9E53-B7C64744363C&at_medium=custom7Як поділитися
Це зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
Негода у Карпатах "підмочила" туристичний сезон, на який було стільки сподівань. Але власники садиб вірять, що ще зможуть повернути втрачене.
"Дотепер гості думають, що у нас критична ситуація. Йо! Тут безпечно, можна приїжджати", - каже Руслан Бойчук з громадської організації "Гуцулики", яка займається популяризацією туризму у регіоні.
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!