"Це просто комбо" - як стихія знищила туризм у Карпатах

Негода у Карпатах "підмочила" туристичний сезон, на який було стільки сподівань. Але власники садиб вірять, що ще зможуть повернути втрачене.

"Дотепер гості думають, що у нас критична ситуація. Йо! Тут безпечно, можна приїжджати", - каже Руслан Бойчук з громадської організації "Гуцулики", яка займається популяризацією туризму у регіоні.

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