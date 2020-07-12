Пожежа в Одесі: десятки людей залишилися без даху над головою

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У центрі Одеси сталася пожежа у триповерховому житловому будинку, побудованому у 1814 році. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Пожежа виникла у квартирі на другому поверсі будівлі, і швидко поширилася на третій поверх та дах, оскільки всередині будинку є дерев'яні перекриття.

Щоб загасити пожежу залучили 60 пожежників та 18 одиниць техніки.

Жертв та постраждалих немає. Проте Одеська мерія повідомила, що внаслідок пожежі щонайменше 38 людей залишилися без даху над головою, пише одеське видання Думская.

Причини пожежі встановлюють.

Пожежі в старовинних будинках Одеси трапляються не вперше.

4 грудня 2019 року сталася пожежа в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу сталась вранці 4 грудня. Загинули 16 людей і понад 30 постраждали, зокрема семеро пожежників.

Урядова комісія встановила, що пожежа у будинку 1914 року будівництва сталась через займання побутового електричного обладнання. Керівництво та персонал коледжу звинуватили в незабезпеченні протипожежного захисту приміщення.

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