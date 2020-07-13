Вибори президента Польщі: екзитполи показали перемогу Дуди з малим відривом

Копирайт изображения Getty Images Image caption У другому турі виборів чинний президент Анджей Дуда (ліворуч) змагався з ліберальним мером Варшави Рафалом Тшасковським

У Польщі в другому турі президентських виборів попередньо перемагає чинний президент Анджей Дуда. Відповідно до екзитполів, він отримав 51% підтримки виборців.

Його конкурент ліберал Рафал Тшасковський - 49%.

Ці вибори були цікавими - в опитуваннях рівень підтримки кандидатів у другому турі був майже однаковим.

Явка на виборах, відповідно Державної виборчої комісії, була надзвичайно високою - понад 67% виборців прийшли на дільниці.

Чіткий вибір

Результат президентських виборів матиме вирішальне значення для формування майбутнього країни та її відносин з ЄС протягом наступних трьох років, зазначає кореспондент BBC у Варшаві Адам Істон.

Перемога Анджея Дуда означатиме, що його союзники, націоналістичний уряд, керований партією "Право і справедливість", продовжить свою соціально консервативну політику, зокрема, щедру соціальну програму підтримки родин і посилення впливу на судову гілку влади.

Ліберальний мер Варшави Рафал Тшасковський перед виборами обіцяв, що буде підтримувати меншини і використовувати право президента на вето законів, які він вважає спробою уряду політизувати судові органи та атакувати демократичні цінності.

Хоча пан Тшасковський обіцяв, що буде співпрацювати з урядом, його перемога майже напевно почне війну між урядом і президентом.

Обидва кандидати мають різне бачення майбутнього Польщі.

Чого хоче Дуда

48-річний Анджей Дуда є юристом за освітою. Він здобув дивовижну перемогу на президентських виборах у 2015 році, представляючи молоде, помірковане обличчя партії "Право та справедливість". Того ж року ця партія завоювала більшість у Сеймі і сформувала новий уряд Польщі.

Анджей Дуда - консервативний католик, який каже, що хоче відстояти традиційну сімейну модель і підтримує соціальну політику підтримки родин з дітьми.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Анджей Дуда має велику підтримку у містечках та селах

З одного боку, чинний президент підтримує популярну та щедру соціальну схему соціального забезпечення, яку символізує програма 500+: родини отримують 500 злотих (125 доларів) на місяць на кожну дитину до 18 років.

Багато польських сімей вийшли з бідності внаслідок цієї політики уряду, і вперше після закінчення комунізму в 1989 році відчувають, що існує партія, яка піклується про їхні потреби.

Особливо це стосується селищ та містечок, де президент Дуда набрав абсолютну більшість голосів у першому турі виборів два тижні тому.

З іншого боку, він пообіцяв захистити польські сім'ї від того, що він називає імпортованою "ЛГБТ-ідеологією", яка, на його думку, агресивно намагається розповідати про секс польським дітям.

На практиці занять з сексуальної освіти в польських державних школах не існує.

Натомість студенти мають більш широкомасштабні заняття з "сімейного життєвого виховання", які можуть включати сексуальну освіту. А проводять їх священники чи монахині.

Президент Дуда також є прихильником законодавчих змін з метою посилення контролю над незалежними інститутами, найбільш важливими державними ЗМІ та судовою владою.

Польське державне телебачення фінансується платниками податків і його статут зобов'язує представляти збалансоване висвітлення політичних подій.

Натомість, його новини вихваляють уряд та пана Дуду та критикують пана Тшасковського, звинувачуючи його в тому, що він змовився з групами інтересів, які відстоюють інтереси ЛГБТ.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Анджей Дуда підтримує більший державний контроль над ЗМІ

Анджей Дуда також рішуче підтримав більшість урядових ініціатив щодо судової влади. ЄС та багато міжнародних організацій, вважають, що ці ініціативи підірвали її незалежність та верховенство права.

Відносини з ЄС погіршилися, і пан Дуда одного разу назвав Євросоюз "уявною спільнотою, від якої ми не отримуємо багато".

Чого хоче Рафал Тшасковський?

48-річний Рафал Тшасковський є заступником лідера правоцентристської "Громадянської платформи", яка керувала Польщею у 2007-2015 роках, переважно під керівництвом Дональда Туска - до того, як його обрали очолити Європейську раду.

Ця партія завжди найкраще виступала у великих містах. У 2018 році Рафала Тшасковського обрали мером Варшави.

Копирайт изображения EPA Image caption Рафал Тшасковський - фанат Європейського союзу і має велику підтримку у великих містах

У першому турі він набрав 30,46% голосів проти 43,5% в пана Дуди.

Попри ліберальні погляди щодо економіки Рафал Тшасковський вважає, що "Право та справедливість" правильно визначили нерівність доходів як проблему, яку потрібно вирішити з такими програмами, як 500+. Він каже, що підтримує таку політику.

Він представляє більш ліберальне крило партії, і, як мер Варшави взяв участь у маршах рівності ЛГБТ і запропонував запровадити заняття в столичних школах для протидії знущанню щодо меншин.

Проте нещодавно він заявив, що виступає проти усиновлення дітей одностатевими парами. Проти цього виступає більшість поляків, згідно з опитуваннями, а президент Дуда вніс поправку до Конституції країни, щоб прямо заборонити це.

В інтерв'ю BBC він заявив, що Польща все ще є демократичною, але її "демократія зазнає нападу", оскільки уряд політизував незалежні інституції, такі як судова влада, і намагався позбавити місцеву владу повноважень.

Він заявив, що накладе вето на подальші спроби політизувати суди та запропонує знову зробити незалежною посаду генпрокурора

При нинішньому уряді міністр юстиції є також генеральним прокурором, що надає йому надзвичайну владу.

Як колишній міністр з питань Європи, пан Тшасковський хоче, щоб Польща мала більш активну політику щодо ЄС.

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